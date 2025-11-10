Il y a quelques jours, Rockstar Games lançait un gros pavé dans la mare en annonçant via ses réseaux sociaux le report de GTA 6 de sa précédente date du 26 mai 2026 au 19 novembre 2026, soit neuf mois plus tard. Beaucoup d'autres éditeurs et développeurs voient maintenant la fin d'année 2026 comme une période noire pour sortir leurs propres jeux. Mais tel ne serait apparemment pas le cas d'Insomniac Games s'agissant de Marvel's Wolverine, d'après la communication récente du studio.

Marvel's Wolverine prêt à faire un 1v1 contre GTA 6

Fin septembre dernier, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games annonçaient enfin à l'occasion du dernier State of Play en date une première fenêtre de sortie officielle pour Marvel's Wolverine, quatre ans après une toute première révélation lors du PlayStation Showcase de 2021. La prochaine aventure vidéoludique de Logan par les talentueux créateurs de la série Marvel's Spider-Man nous donnait ainsi rendez-vous dans le courant de l'automne 2026, une fois encore exclusivement sur PS5.

Une fenêtre de sortie qui peut toutefois rentrer en conflit avec la nouvelle date de lancement de GTA 6, qui nous donne désormais rendez-vous le 19 novembre 2026, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series, pour retourner à Vice City en compagnie de Jason et Lucia. Cela ne semble pas troubler les plans d'Insomniac Games pour Marvel's Wolverine outre mesure. Via notamment une publication sur son compte X.com officiel peu de temps après l'annonce du report de GTA 6, son studio a en effet rassuré les fans et soutenu mordicus que son prochain jeu sortira bien durant l'automne 2026.

Ceci étant dit, une telle fenêtre de sortie est plutôt large. Pour éviter de se retrouver dans la potentielle ombre de l'un des jeux à venir les plus attendus au monde, il se pourrait que Marvel's Wolverine sorte son costume et ses griffes quelques semaines plutôt, histoire d'avoir le temps de briller avant l'arrivée du rouleau compresseur de Rockstar Games. Il faudra toutefois attendre une date de sortie plus précise et marqué d'un X(-Man) de la part de Sony et d'Insomniac Games pour en avoir le cœur net.

Source : Insomniac Games sur X.com