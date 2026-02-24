Sans crier gare, Marvel's Wolverine vient de faire une annonce que tout le monde attendait fermement. Pas de trailer en grande pompe, aucun rendez-vous spécial, Insomniac Games a lâché sa petite bombe sans en faire des caisses, mais le résultat est le même : les fans ont hâte !

C'est certainement l'un des jeux les plus attendus de l'année et assurément l'une des plus grosses exclusivités PS5 à venir, avec Saros le shooter de Housmarque. Marvel's Wolverine a enfin donné une date de sortie précise. Initialement prévu pour l'automne 2026, le jeu arrivera finalement un poil plus tôt que la saison puisqu'il sortira dès le 15 septembre 2026 sur PlayStation 5. Pour le moment, il n'est toujours pas possible de précommander le jeu, mais vous pouvez toujours l'ajouter à votre liste de souhaits. Pour le moment une seule version du jeu à été dévoilée sur le PS Store.

L'annonce de la date de sortie par Insomniac Games sur X.

Une exclusivité PS5 ultra attendu par les fans

Pour rappel, Marvel's Wolverine se concentrera sur le célèbre super-héros alors que celui-ci tente de résoudre des mystères liés à son passé, et également se retrouver. Une quête d'identité, avant qu'il ne devienne l'arme qu'il est aujourd'hui. Comme pour Marvel's Spider-Man, le jeu s'annonce particulièrement fidèle à l'œuvre dont il s'inspire, mais prendra aussi ses propres libertés. On sait que l'on croisera un bon nombre d'autres héros et super vilain de l'univers et que le fan service sera très largement au rendez-vous. La première vraie présentation du jeu nous a par ailleurs déjà vendu pas mal de rêve en nous dévoilant un aperçu de son système de combat viscéral, brutal et particulièrement sanglant. Le X-Men n'est pas connu pour être tendre et Marvel's Wolverine est bien parti pour lui rendre hommage comme il se doit.

Bande-annonce et gameplay de Marvel's Wolverine sur PS5 dévoilé lors du dernier State of Play.

