À cinq mois de sa sortie, Marvel's Wolverine se fait encore très discret, mais son studio persiste et signe en tentant de rassurer les fans que le jeu va bientôt vraiment montrer les griffes.

Cinq ans après son annonce, Marvel's Wolverine n'a en tout et pour tout eu droit qu'à une poignée d'apparitions publiques, la plus récente remontant au State of Play de septembre 2025. Insomniac Games a promis que Logan se montrerait encore plus en détail prochainement avant l'ouverture des précommandes et sa sortie prévue le 15 septembre 2026 exclusivement sur PS5, et demande à nouveau aux fans de faire preuve d'encore un peu de patience.

Marvel's Wolverine attend encore un peu son heure pour vraiment sortir les griffes

Avant d'ouvrir les précommandes de Marvel's Wolverine, Insomniac Games avait annoncé que son prochain jeu particulièrement attendu aurait droit à une nouvelle présentation en bonne et due forme dans le courant du printemps 2026. La saison a commencé le 20 mars, et les fans commencent à s'impatienter, alors que le titre arrive dans cinq petits mois, et n'a montré que très peu de choses jusqu'à présent. D'après plusieurs bruits de couloir, un State of Play aurait dû arriver ce 16 avril 2026, mais il semblerait qu'il faudra repasser plus tard pour une nouvelle conférence de Sony.

En attendant une date plus concrète pour une grosse présentation dédiée à Marvel's Wolverine, Insomniac Games a donc martelé une fois de plus le fait que celle-ci aura bien lieu durant cette saison, qui a cours jusqu'au 21 juin. Le studio dispose ainsi d'une fenêtre de deux mois pour caler son rendez-vous privilégié entre Logan et ses fans, afin d'en présenter le gameplay plus en détail, ainsi que le synopsis.

D'ici là, le studio invite les intéressés à ajouter Marvel's Wolverine à leur liste de souhaits via sa page dédiée sur le PlayStation Store. Celles et ceux désireux de le précommander devront quant à eux attendre ladite présentation du jeu, qui devrait justement se conclure par l'annonce des différentes éditions (numériques et/ou physiques) ainsi que l'ouverture de leur précommande en amont de la sortie du titre, sauf report, au 15 septembre 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour voir si Marvel's Wolverine a assez de tripes pour succéder à la très solide licence Marvel's Spider-Man.

Source : Insomniac Games sur X.com