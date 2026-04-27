Insomniac Games, le studio derrière la saga Ratchet & Clank et les Marvel's Spider-Man, semble inarrêtable. Une nouvelle dynamique s'est installée ces dernières années au sein des équipes qui enchaînent les productions de taille. Prochaine en date : Marvel's Wolverine, attendu à la rentrée de septembre 2026. Après cela, un autre jeu super-héroïque devrait voir le jour. Cela dit, la priorité ne serait peut-être pas donné au personnage qu'on croit.

Marvel's Spider-Man 3 laisserait la priorité à un congénère

Il aurait dû voir le jour l'an dernier selon certaines rumeurs et, pourtant, nous n'avons toujours aucun jeu Venom annoncé du côté d'Insomniac Games. Après l'essor des films mettant en scène Tom Hardy, l'idée d'un jeu ayant le symbiote pour vedette avait leaké. Le grand hack qui avait touché le PlayStation Studios avait révélé une sortie potentielle en 2025, bien avant le très probable Marvel's Spider-Man 3. Maintenant que nous sommes en 2026, qu'en est-il ?

Nadji Jeter, l'interprète de Miles Morales dans les jeux, s'est exprimé sur la question il y a quelques jours. Il le dit sans détours : « Nous étions sur le point d'avoir un jeu Venom ». Sauf que, selon ses dires, la disparition fin 2024 de Tony Todd aurait amené à reconsidérer le projet. L'acteur n'est autre que celui qui joue le fameux symbiote dans Marvel's Spider-Man 2. Dès lors, comment faire un jeu sans celui qui l'a incarné pour les joueurs ?

Eh bien tout ne serait pas forcément perdu. Face aux rumeurs d'annulation que Nadji Jeter semble confirmer, le journaliste Jason Schreier assure qu'il n'en serait rien. Comme souvent, il a répondu aux discussions sur le forum ResEtera, déclarant tout bonnement que « ce n'est pas vrai ». Le jeu Venom serait donc toujours en projet chez Insomniac Games. Tandis que Spider-Man 3 serait attendu autour de 2029 selon les leaks, le symbiote pourrait donc faire son retour sur les consoles PlayStation un peu en amont.