On sait que Marvel's Spider-Man 3 est dans les cartons chez Insomniac, et un leak par son propre Peter Parker suggère qu'ils planchent d'ores et déjà dessus.

Tandis que Spider-Man Brand New Day arrive en juillet dans les salles obscures, la prochaine aventure vidéoludique du Tisseur sous la forme de Marvel's Spider-Man 3 risque quant à elle de se faire désirer un peu plus longtemps. En cette fin d'année, son studio Insomniac Games va en effet à la place délivrer son fameux Marvel's Wolverine, en développement depuis un moment, exclusivement sur PS5. On sait toutefois que le troisième épisodes centré sur l'Homme Araignée arrivera tôt ou tard, et peut-être plus tôt que tard d'après ce leak de l'interprète de Peter Parker lui-même.

Brand New Leak pour Marvel's Spider-Man 3

Bien qu'on s'en doutait un peu, les plans d'Insomniac Games autour de ses futurs jeux avaient malheureusement pour le studio fait l'objet d'un hack massif en 2023. Parmi eux, un certain Marvel's Spider-Man 3 qui coulait de source, compte tenu de la fin plutôt ouverte de Marvel's Spider-Man 2 quant à l'avenir de Peter Parker et Miles Morales, tant dans la vie privée que dans leur vie de super-héros.

En attendant de voir ce que donne Marvel's Wolverine du même studio le 15 septembre 2026, il semblerait qu'Insomniac commence déjà à travailler sur Marvel's Spider-Man 3, d'après une image des coulisses de la motion capture du modèle pour le visage de Peter Parker dans le jeu, d'après une image qu'il a posté lui-même avec le sous-titre « Si vous savez, vous savez ». Son visage serait ainsi en pleine phase de scan, indiquant donc qu'un tournage pour une bande-annonce ou une cinématique en jeu serait en cours.

Quand bien même une partie des équipes d'Insomniac Games aurait déjà lancé le chantier pour Marvel's Spider-Man 3, il faudra probablement s'armer de beaucoup de patience avant de pouvoir retourner à New York dans le costume de Peter ou Miles. La sortie du second épisode remonte pour rappel à 2023, nous avons Marvel's Wolverine dans quelques mois, ce qui signifie que ce troisième volet ne risque pas de tisser sa toile avant les alentours de 2030.

À noter aussi que le fameux hack du studio indiquait qu'il avait des plans pour un jeu standalone mettant en scène Venom pour faire suite à Marvel's Spider-Man 2, même si nous n'avons plus eu de nouvelles de ce projet depuis un moment. Quoi qu'il en soit, le SpiderVerse vidéoludique est visiblement en plein swing, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Source : WeBeenCroft sur X.com