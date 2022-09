Avec la version PC de Marvel's Spider-Man Remastered, les joueurs peuvent laisser libre court à leur imagination et modifier le jeu avec de nouveaux personnages. Cette fois, vous pourrez incarner des guerriers fantastiques, héros de la pop culture.

En plus d'être la version ultime, Marvel's Spider-Man Remastered sur PC est aussi quelque part la plus complète. Depuis quelques temps, les joueurs s'amusent à remplacer l'homme araignée par d'autres protagonistes et ça continue.

Les Tortues Ninja jouables dans Marvel's Spider-Man Remastered PC

Les indispensables Teenage Mutant Ninja Turtles : Shreeder’s Revenge et TMNT The Cowabunga Collection ne vous suffisent pas ? Vous avez bien raison, on a jamais assez de Tortues Ninja dans notre vie. C'est la réflexion qui a dû conduire le moddeur SpaceDasher à supplanter Spidey par les Tortues Ninja dans Marvel's Spider-Man Remastered PC.

Le mod Tortues Ninja permet d'incarner Donatello, Raphael, Leonardo ou Michelangelo. L'auteur a mis en ligne un extrait d'une séance de parkour avec Donatello et le résultat est superbe.

Les quatre Tortues Ninja sont des alternatives à des costumes spécifiques de Marvel's Spider-Man Remastered.

Raphael : costume renforcé avancé

Leonardo : tenue Future Foundation

Michelangelo : costume Bombastic Bagman

Donatello : armure d’Aaron Aikman

Pour tenter de combattre le crime en mangeant des pizzas, ça se passe sur Nexusmods.

Un mod parmi tant d'autres

Depuis plusieurs semaines maintenant, le jeu est célèbre pour ses modifications PC. Trois mods complètement déjantés peuvent par exemple remplacer Peter Parker par Kermit la grenouille, Saul Goodman (l'avocat de Breaking Bad) ou le Licker de Resident Evil 2. Avec cet autre mod tout aussi fou, le respect est même mort.

Marvel's Spider-Man Remastered est disponible sur PS5 et PC.