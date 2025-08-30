Marvel’s Spider-Man est un jeu très apprécié des fans. Et justement, une fonctionnalité rêvée par de nombreux joueurs est désormais disponible… mais pas pour tout le monde.

Et si Spider-Man ne patrouillait plus seul dans les rues de New York ? C’est désormais possible grâce à un mod qui enflamme la communauté PC. Pensé pour Marvel’s Spider-Man Remastered, il permet de jouer en coopératif. Une première pour cette licence qui s’est toujours vécue en solo.

Un rêve de fans devenu réalité pour Marvel’s Spider-Man

Depuis longtemps, les joueurs imaginaient ce que donnerait une aventure partagée entre plusieurs Spider-Man dans Marvel’s Spider-Man. Insomniac Games avait même songé à un mode multijoueur, avant de l’abandonner en cours de route. Mais la communauté n’a jamais lâché l’idée. Aujourd’hui, grâce à des moddeurs passionnés, le fantasme prend vie. Dans les vidéos déjà en ligne, on peut voir jusqu’à sept joueurs tisser leur toile ensemble dans Manhattan. Entre balades aériennes et combats contre les gangs, la formule a tout pour plaire.

Le mod sur Marvel’s Spider-Man est encore en bêta, mais il offre déjà plusieurs possibilités. Les joueurs peuvent explorer librement la ville, nettoyer des repaires d’ennemis ou encore relever des défis d’infiltration et de combat. La campagne et les quêtes secondaires restent accessibles, mais elles ne sont pas pensées pour le multijoueur. Résultat : bugs et plantages peuvent survenir. Pour éviter un afflux trop massif de testeurs, l’accès est pour l’instant réservé via la page Patreon du créateur. Une sortie publique, gratuite, devrait arriver plus tard, une fois les tests suffisamment avancés.

Vers un Spider-Man coopératif officiel ?

Ce mod Marvel's Spider-Man relance aussi une question : et si Insomniac passait enfin le cap du multijoueur officiel ? La série a déjà flirté avec le coop via des spin-offs comme Friend or Foe ou Marvel Ultimate Alliance, mais jamais dans un jeu narratif à grande échelle.

Les rumeurs autour de Marvel’s Spider-Man 3 nourrissent encore plus ce fantasme. Miles Morales a déjà pris une place centrale dans le deuxième opus, et la fin du jeu tease Silk, une nouvelle héroïne jouable. Difficile de ne pas imaginer un troisième épisode pensé dès le départ pour l’expérience à plusieurs.

Source : patreon