Et si Marvel’s Spider-Man 3 n’était qu’un début ? De nouvelles déclarations de Marvel Games laissent entendre que l’univers du Tisseur est loin d’avoir livré tous ses secrets.

L’univers vidéoludique de Marvel continue de s’étendre, et tout porte à croire que Marvel’s Spider-Man 3 ne marquera pas la fin du célèbre héros sur console. Si rien n’a encore été confirmé noir sur blanc, les récentes déclarations du directeur général de Marvel Games, Haluk Mentes, laissent peu de place au doute, la collaboration avec Insomniac Games est faite pour durer.

Une collaboration qui se poursuit au-delà de Marvel's Spider-Man

Depuis plusieurs années, Insomniac Games s’est imposé comme le partenaire privilégié de Marvel. Après les deux premiers volets et le spin-off centré sur Miles Morales, le studio travaille désormais sur Marvel’s Wolverine, prévu pour 2026. Haluk Mentes a d’ailleurs affirmé que les deux équipes comptaient « continuer à collaborer pendant encore de nombreuses années ». Une phrase qui en dit long. Car si Marvel’s Spider-Man 3 est bien en développement, il semble surtout représenter une nouvelle étape dans une relation créative déjà bien établie, et non un point final à la saga.r

Il serait donc réducteur de voir Marvel’s Spider-Man 3 comme la simple conclusion d’une trilogie. Tout indique que l’univers construit par Insomniac va continuer d’évoluer. Le studio a prouvé sa capacité à raconter des histoires denses et interconnectées, tout en explorant de nouveaux héros. Cette approche laisse penser que Peter Parker et Miles Morales ne tireront pas leur révérence de sitôt. Marvel Games semble d’ailleurs vouloir bâtir un véritable écosystème de jeux interconnectés, à l’image de ce qu’a accompli le MCU au cinéma. Et Marvel’s Spider-Man 3 pourrait bien en être le pivot, reliant les aventures passées à celles encore à venir.

Spider-Man 2

Un univers en pleine expansion

Haluk Mentes insiste sur la philosophie du studio : laisser les développeurs exprimer leur vision tout en restant fidèles à l’esprit de Marvel. Dans ce contexte, Marvel’s Spider-Man 3 apparaît comme le prolongement naturel d’une ambition plus large. Chaque jeu n’est plus pensé comme une simple adaptation, mais comme une pièce d’un ensemble cohérent, façonné par différentes équipes partageant la même passion.

Rien n’indique aujourd’hui que Marvel’s Spider-Man 3 viendra clore définitivement l’aventure. Bien au contraire, la confiance mutuelle entre Marvel et Insomniac laisse penser que d’autres projets autour de l’univers du Tisseur pourraient suivre. Que ce soit sous forme de spin-offs, de suites directes ou même de croisements avec d’autres héros, les portes restent grandes ouvertes.

Source : gameinformer