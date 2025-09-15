Marvel’s Spider-Man 3 refait parler de lui avec une nouveauté qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses pour le prochain jeu d’Insomniac. Que sait t-on ?

Depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 à l’automne 2023, Insomniac Games garde le silence. Le studio prépare plusieurs projets Marvel, mais il communique peu. Pourtant, une rumeur fait beaucoup parler pour le prochain jeu : Marvel's Spider-Man 3.

Un nouveau pas vers le multivers avec Marvel's Spider-Man 3 ?

Ainsi, Spider-Man 2099, alias Miguel O’Hara, pourrait rejoindre la franchise Marvel's Spider-Man. Cette information provient du site MP1st, de plus en plus reconnu pour ses révélations. Elle relance l’idée d’un troisième opus encore plus ambitieux. Si cela se confirme, les joueurs pourraient enfin plonger dans une histoire qui ose explorer le multivers, un thème devenu incontournable grâce aux films d’animation Spider-Verse.

Spider-Man 2099 n’est pas un inconnu. Né dans les comics des années 90, il a été remis en avant dans Across the Spider-Verse, où son charisme a marqué les spectateurs. L’intégrer au jeu d’Insomniac Marvel's Spider-Man 3 serait un signal fort. Cela montrerait que le studio veut élargir son univers au-delà de Peter Parker et Miles Morales.

D’ailleurs, quelques indices allaient déjà dans ce sens. Dans le deux, une quête secondaire faisait allusion au Spider-Verse. Elle semblait anecdotique à l’époque, mais pourrait trouver un prolongement concret avec ce troisième épisode. Et il ne faut pas oublier la présence probable de Silk, teasée à la fin du précédent jeu.

Quel rôle pour Miguel O’Hara ?

La vraie question reste son rôle exact dans Marvel's Spider-Man 3. Deviendra-t-il un allié, un mentor venu d’une autre dimension, ou un adversaire redoutable ? Rien n’est encore clair. Mais son potentiel est énorme. Le personnage a déjà brillé dans des jeux comme Shattered Dimensions et Edge of Time, où son style futuriste apportait des mécaniques inédites.

Cependant, il faut rester prudent. Rien ne dit qu’Insomniac gardera cette idée jusqu’au bout pour Marvel's Spider-Man 3. Le studio pourrait très bien changer ses plans en cours de route. Après tout, les projets Marvel sont nombreux chez eux, et certains éléments peuvent être ajustés avant la sortie finale.

Source : MP1st