Dans l'attente de son officialisation, Marvel's Spider-Man 3 fait parler de lui via de nouvelles rumeurs. qui devraient bel et bien faire leur lot de déçus.

Parmi les studios first-party de PlayStation, Insomniac Games est un des plus éminents. Il faut dire que le studio a su proposer des licences fortes et des jeux qui ont vite su jouir d'une belle popularité. Ce n'est sans doute pas près de s'arrêter compte tenu des projets à venir ! On devrait notamment compter sur un certain Marvel's Spider-Man 3. Or, l'horizon commencerait à se préciser en coulisses pour celui-ci, si on en croit les dernières rumeurs.

Soyez patient pour Marvel's Spider-Man 3

Surtout connu pour les Ratchet & Clank, Insomniac Games est loin d'être le studio d'une seule licence. Au contraire, il a multiplié les propositions ces dix dernières années. Cependant, une s'est particulièrement démarquée, à savoir Marvel's Spider-Man. Comptant déjà deux opus principaux et un spin-of à son actif, cette nouvelle approche du super-héros devrait avoir droit à un troisième volet.

Bien que ce ne soit pas totalement officiel du côté d'Insomniac, Marvel's Spider-Man 3 semble bien dans les cartons selon les leaks. Même le casting de la licence a déjà partagé son sentiment pour l'avenir. Cependant, c'est loin d'être le seul projet en cours au sein du studio. Dès lors, la question du calendrier se pose de plus en plus.

Mais, le Youtubeur The Maggshow aurait eu des échos concernant les plans d'Insomniac Games. Selon les informations en provenance d'un insider, il ne faudrait pas attendre Marvel's Spider-Man 3 avant un bon moment. Ce serait même le dernier jeu à paraître parmi ceux en route au sein du studio.

De fait, Insomniac plancherait sur trois projets en ce moment. Un certain jeu ou DLC Venom viendrait en complément du deuxième volet des aventures de l'Homme-araignée. Alors que les dernières rumeurs évoquaient une sortie en 2025, The Maggshow aurait eu vent de 2026 plutôt. Ensuite, Marvel's Wolverine prendrait la relève en 2027, comme le laissait entendre le rapport financier de PlayStation. Pour finir, Spider-Man 3 arriverait probablement autour de 2029 en cohérence avec l'arrivée de la PS6 sur le marché.