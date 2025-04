Malgré un lancement compliqué sur PC, les dernières aventures de l'Homme-araignées ont reçu un bel accueil sur console. Avec deux opus principaux et un spin-off, la licence super-héroïne a trouvé où s'épanouir dans les mains du studio Insomniac Games. D'ailleurs, un troisième volet serait déjà en chantier. Bien qu'il doive encore être officialisé, plusieurs rumeurs ont déjà laissé entendre que le studio ne plancherait pas que sur son Marvel's Wolverine en ce moment. Et ce n'est pas fini ! Cette fois, c'est une déclaration d'un des héros phares des jeux qui nous tease ce que que Spider-Man 3 pourrait bien nous réserver.

Spider-Man 3, une histoire solo et surprenante ?

Après les événements du deuxième volet — et, a fortiori, son succès commercial —, le développement de Marvel's Spider-Man 3 ne serait une surprise pour personne. D'autant plus que plusieurs leaks vont bien dans le sens de cette production. Pour le moment, le projet n'en est encore certainement qu'à ses prémisses, mais les fans peuvent avoir bon espoir !

Cependant, l'intrigue de ce nouvel opus doit encore se préciser. Jusqu'à présent, ce sont surtout les antagonistes qui ont fait parler d'eux. La possibilité de voir le Bouffon vert faire son apparition ne serait pas à écarter par exemple. En revanche, les choses sont encore floues du côté de nos super-héros. Seront-ils deux à nouveau dans Marvel's Spider-Man 3 ? Qui sera sur le devant de la scène ?

Interrogé par The Direct, Nadji Jeter (Miles Morales), a rappelé l'importance de son mentor dans la vie de son personnage. Pour lui, « Miles aura toujours besoin de Peter Parker, quoi qu'il arrive ». Il voit chez ce dernier une sorte de « Yoda », plein de sagesse et de conseils pour aider son apprenti et acolyte.

Au fil des opus, la relation des deux Hommes-Araignées s'est effectivement renforcée et ils ont pu former une équipe de choc dans le second. Pour autant, il n'est pas dit qu'ils tiennent ensemble l'affiche de Marvel's Spider-Man 3. Jeter souligne que « les gentils ont toujours besoin d'une pause ». Il ne serait pas impossible que Perter Parker prenne du repos, au moins partiellement pour cette suite.

Le monde est fou. S'il a besoin de notre aide à tous les deux, nous nous montrerons. Mais si mon grand frère a besoin de souffler, moi [Miles] je suis prêt à y aller. Nadji Jeter, pour The Direct.

© Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

Une suite en deux temps pour l'Homme-Araignée ?

Ces nouvelles déclarations de Nadji Jeter laissent entendre que Marvel's Spider-Man 3 pourrait avoir une structure plus propre du premier que du deuxième opus. Pour autant, il n'est pas dit que le jeu ne propose pas malgré tout d'incarner les deux super-héros. On se doute que les comédiens sont sous embargo pour l'heure, mais ce que l'interprète de Miles Morales sous-entend ici collerait plus ou moins avec d'autres déclarations récentes.

De fait, Yuri Lowenthal, soit Peter Parker, évoquait justement le retour de son personnage il y a peu. Plus encore, il n'hésitait pas à assurer qu'il serait de la partie et pas pour faire de la figuration. Pour autant, il n'est pas certain qu'il occupe le devant de la scène pendant tout le jeu. Marvel's Spider-Man 3 pourrait donc bien créer la surprise en donnant plus d'importance à Miles.