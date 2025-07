Insomniac Games, qui porte décidément extrêmement bien son nom, travaillerait actuellement sur deux autres projets encore non annoncés en plus de Marvel’s Wolverine.

Mais que se passe-t-il chez Insomniac Games ? C’est la grande question que tout le monde se pose. Après avoir été omniprésent durant les premières années de vie de la PS5, le studio américain est soudainement devenu particulièrement discret depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 en 2023. Pourtant on le sait, entre le développement de Marvel’s Wolverine et d’un quasi-certain Marvel’s Spider-Man 3, celui-ci n’a sans doute pas le temps de s’ennuyer. Et le fait est qu’il aurait également d’ores et déjà une autre surprise sous le coude.

En plus de Marvel's Spider-Man 3, un autre jeu en développement

C’est en tout cas ce qu’affirme le compte Noticias PlayStation sur X, en révélant avoir découvert sur le profil LinkedIn d’un membre d’Insomniac Games que le studio plancherait actuellement sur trois jeux en parallèle. Qui est le développeur en question ? Malheureusement, l’internaute ne le révèle pas. Toutefois, il indique que l’un d’eux serait évidemment Marvel’s Wolverine, tandis que les deux autres seraient des jeux encore non annoncés. Mais si l’on se réfère aux fuites survenues en décembre 2023, on peut alors avoir une petite idée de ce dont il s’agit.

Car en effet, lors de ce malheureux vol de données survenu il y a maintenant plus d’un an, Insomniac Games avait vu une partie de sa feuille de route fuiter sur la toile, révélant certains de ses projets pour les années à venir. En plus de Marvel’s Wolverine, dont la sortie serait visiblement prévue pour 2026, il était alors question de Marvel’s Spider-Man 3 en 2028, puis d’un nouveau Ratchet & Clank en 2029. En sachant que la fiche en question mentionnait également un autre jeu X-Men pour 2030, puis une nouvelle licence pour 2031/2032.

De fait, il n’est donc pas impossible de supposer que le développeur d’Insomniac Games parle bien de Marvel’s Spider-Man 3 et d’un nouveau Ratchet & Clank. Toutefois, précisons quand même que cela reste qu’une supposition, car les plans peuvent potentiellement avoir changé. La fuite en question évoquait par exemple également la sortie d’un certain Marvel’s Venom pour 2025, supposé faire office de DLC à Marvel’s Spider-Man 2, voire même de stand-alone. Mais à en croire certaines rumeurs, le projet aurait depuis été annulé par le studio.

Bientôt le retour de Marvel’s Wolverine ?

En tout cas, une chose est sûre : malgré le silence dans lequel semble s’être enfermé Insomniac Games depuis 2023, le studio est assurément bien occupé. Et on attend désormais qu’une seule chose : qu’il se décide enfin à reprendre la parole sur Marvel’s Wolverine, qui n’a plus du tout refait parler de lui depuis son annonce en 2021. Cela dit, si le jeu est bel et bien prévu pour 2026 comme l’indiquaient les fuites, nous ne devrions désormais plus avoir à attendre bien longtemps avant de réentendre parler de lui. Quant à l’annonce des autres projets… mystère.