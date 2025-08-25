Marvel’s Spider-Man 3 n’a peut-être pas encore été officialisé par Insomniac Games, mais cela n’empêche pas les acteurs du jeu de teaser un peu les fans sur ce qui les attend.

Bien qu’Insomniac Games se soit muré dans un silence à toute épreuve depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man 2, ce n’est absolument pas un secret que le studio est actuellement très occupé avec de multiples projets. Cela comprend Marvel’s Wolverine, bien sûr, dont nous attendons encore des nouvelles depuis plusieurs années ; mais aussi des jeux comme le prochain Ratchet & Clank et Marvel’s Spider-Man 3, qui ont fuité il y a un bon moment maintenant. Et s’il faudra probablement attendre encore un peu avant d’en entendre parler officiellement, quelques petits détails concernant ce dernier ont récemment été évoqués.

Les acteurs de Marvel’s Spider-Man 3 prennent la parole

En effet, à l’occasion d’une récente convention organisée au Canada, de nombreux fans ont pu aller à la rencontre de Yuri Lowenthal et Nadji Jeter, qui incarnent respectivement Peter Parker et Miles Morales dans les jeux d’Insomniac Games. Ce fut alors l’opportunité pour eux d’essayer de glaner quelques informations concernant ce que l’on peut attendre de Marvel’s Spider-Man 3 même si, naturellement, aucun des deux acteurs n’a vraiment pu s’étendre sur le sujet. Cela a néanmoins permis d’obtenir quelques détails plutôt intéressants.

Tout d’abord, et cela en amusera sans doute certains, Jeter a confirmé que la fameuse tenue Adidas de Miles apparue à la fin de Marvel’s Spider-Man 2 ne sera pas de retour dans le troisième opus. « Il n’aime pas non plus le costume et blâme en quelque sorte Adidas pour ce qui s’est passé » explique en effet le fan à ce sujet. Visiblement, il semblerait que le studio ait été inspiré par le fait que l’acteur se laissait pousser les cheveux pendant le tournage, ce qui aurait motivé Insomniac Games à intégrer cela directement dans le jeu.

« Le studio a pensé qu’ils devaient les montrer ce qui, selon lui, gâche tout le truc de l’identité secrète. Il n’a JAMAIS eu cette coiffure quand il laissait pousser ses cheveux » précise d’ailleurs le fan à l’issue de sa rencontre avec Jeter. « Donc il ne comprend pas pourquoi ils ont fait la coupe ‘Killmonger’ ». Heureusement, Marvel’s Spider-Man 3 devrait ainsi faire l’impasse sur ce costume tant décrié pour revenir à quelque chose de plus traditionnel. « Il a dit qu’il était presque sûr qu’ils allaient revenir au costume original » conclut ainsi le post en question.

L’un des grands méchants déjà connus ?

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là puisque Lowenthal, de son côté, aurait alors glissé quelques indices sur l’un des grands méchants potentiels de Marvel’s Spider-Man 3 : Carnage. Car comme le veut la tradition, Insomniac Games n’a pas hésité à teaser la possible présence de certains antagonistes à l’avenir, à l’instar par exemple de Cletus Kasady, qui fait une brève apparition à l’issue d’une quête secondaire dans Marvel’s Spider-Man 2. De fait, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, l’acteur de Spider-Man a alors répondu : « Je ne peux rien dire à ce sujet, mais… ils préparent définitivement quelque chose ».

Alors certes, ce n’est pas grand-chose, mais les fans n’ont généralement pas besoin de plus pour s’emballer. D’ailleurs, pour ceux qui craindraient que Peter soit peu présent ou carrément absent de Marvel’s Spider-Man 3, Lowenthal n’a qu’un message : « Dans Spider-Man 2, Peter veut faire une petite pause, mais je me demande… le pourra-t-il ? ». Voilà un teasing qui en ravira plus d’un, assurément. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre l’officialisation du jeu de la part d’Insomniac Games, même si tout porte à croire que cela ne devrait pas arriver tout de suite.

Source : TheGamer