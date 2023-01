Marvel's Spider-Man 2 s’annonce comme LA grosse sortie de cet automne 2023. La suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales est particulièrement attendue des joueurs PS5. Et pour cause, les acteurs de l’exclusivité y vont régulièrement leur teasing, promettant un jeu encore plus spectaculaire et massif que son prédécesseur. Du gameplay et de nouvelles informations se font toujours cruellement attendre, mais cela pourrait bientôt changer.

Une première pub pour Marvel's Spider-Man 2

Sony commence à sortir le grand jeu pour Marvel's Spider-Man 2. Maintenant que la pénurie de la PS5 appartient presque au passé, le constructeur japonais peut enfin se pencher sérieusement sur l’avenir. Cela commence par la promotion de sa prochaine grosse production maison encore bien discrète depuis son annonce en 2021. Plusieurs spectateurs australiens ont en effet pu découvrir une nouvelle publicité live-action pour Marvel's Spider-Man 2 sur la chaîne ESPN. Un spot qui a été stratégiquement diffusé pendant la pause d’un gros match de football.

On y voit l’Homme Araignée capturer quelques criminels sur une chaîne d’infos locale. La date de sortie pour le printemps 2023 est ensuite mentionnée en fin de vidéo. Inutile de s'emballer. L’Australie faisant partie de l'hémisphère sud, cela signifie simplement que le jeu sortira en septembre et décembre de cette année. Aux yeux des fans, tout porte à croire que l’éditeur japonais est enfin prêt à promouvoir l’exclusivité PS5 la plus attendue de l’année. De quoi renforcer les spéculations autour d’un State of Play ou d’un PlayStation Showcase dans les semaines à venir. Il convient cependant de tempérer leurs attentes puisqu’une publicité similaire avec Horizon Forbidden West a également été diffusée dans le même laps de temps.

Si ce n’est pas le gameplay ou des images in-game que les joueurs réclament depuis plus d’un an maintenant, c’est en revanche bien la première fois que Sony utilise concrètement Marvel's Spider-Man 2 à des fins marketing et qui plus est à la télévision. Insomniac Games avait rappelé que le jeu se montrerait quand les développeurs seraient prêts. «Montrer un jeu demande du temps, des efforts, des ressources et de la coordination » avaient-ils alors déclaré.