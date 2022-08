Depuis son annonce, Marvel’s Spider-Man 2 se montre bien discret. Cela n’empêche pas les fans de fantasmer sur ce qu’ils aimeraient voir dans le jeu et une fonctionnalité ressort du lot : un mode coopératif. L’exclusivité PS5 attendue pour l’année prochaine pourrait bien exaucer leur rêve le plus fou.

Une fonctionnalité très attendue dans Marvel’s Spider-Man 2 ?

La sortie de Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC s’accompagne d’une information croustillante. Jeu PC oblige, les fichiers de l’exclusivité PlayStation ont déjà été décortiqués par les dataminers. Et l’un d’eux a fait une découverte qui fait jaser sur la Toile. Les entrailles du jeu font en effet mention d’un mode coop et d’un multijoueur compétitif, visiblement abandonnés. On y retrouve en effet des lignes de codes faisant référence au vainqueur, au Joueur 1 et au Joueur 2. Une autre ligne dévoile deux équipes, l’une bleue, l’une rouge, et une autre l'activation de la coop.

Tout porte donc à croire qu’Insomniac Games s’est bel et bien penché sur un mode multi mais il n’aurait finalement pas vu le jour. Cependant l’idée pourrait très bien être exploitée dans Marvel’s Spider-Man 2. Dès l’annonce du jeu, plusieurs fans avaient partagé leur envie d’arpenter les rues de New York et d'affronter Venom avec leurs amis, l’un dans la peau de Peter, l’autre de Miles. Ce doux rêve pourrait devenir réalité si les développeurs sont parvenus à concrétiser leur première ébauche depuis. Le studio recrute en tout cas pour un projet multijoueur. Peut-être est-ce lié ? Pour l’instant, la communication officielle stipule que ce sera un jeu solo. On n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise, mais le conditionnel reste de rigueur pour le moment.