C’était l’un des grands absents des Game Awards 2022 cette année. La cérémonie a offert son lot de grosses annonces et Sony a joué le jeu en dévoilant le DLC de Horizon Forbidden West et le portage PC de deux de ses exclusivités PS5. Pour autant, les joueurs espéraient des nouvelles de Marvel's Spider-Man 2 en l’absence de PlayStation Showcase cette année. Tout espoir n’est pas perdu et on devrait avoir des nouvelles de la suite tant attendue avant le passage à 2023.

Bientôt des nouvelles de Marvel's Spider-Man 2 ?

Cette fois c’est la bonne ? Marvel's Spider-Man 2 a fait l’objet de rumeurs tout au long de l’année. L’absence de PlayStation Showcase 2022 a fait taire nombre d’entre elles, mais voilà que les développeurs redonnent de l’espoir. James Stevenson, directeur de communauté chez Insomniac Games, semble en effet teaser une annonce pour l’exclusivité PS5 toujours attendue pour l’année prochaine. L’employé a en effet publié un gif de Peter Parker et Miles Morales, comme ça sans raison… ou pas.

Dans la foulée, le PlayStation Store a mis à jour la page dédiée au jeu. Il est désormais possible d’ajouter Marvel's Spider-Man 2 à sa liste de souhaits, chose qu’il est impossible de faire jusqu’alors. Sony pourrait-il faire un dernier cadeau aux joueurs avant de terminer l’année ? La FTC s’étant rangée de son côté dans le cas du rachat d’Activision-Blizzard, la firme japonaise n’a plus d’intérêt à retenir ses coups. Si le timing est suspect, on appelle également à la prudence. Les fans avaient également vu un teasing dans des déclarations de l’acteur incarnant Venom pour qu’au final ce ne soit absolument pas lié. Affaire à suivre…