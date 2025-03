Insomniac a pris un vrai tournant super-héroïque ces dernières années ! Il faut dire que le succès de sa première adaptation des aventures de l'Homme-araignée l'a bien encouragé, au point de sortir un standalone, puis un deuxième épisode intitulé Marvel's Spider-Man 2. Sorti en 2023 sur PS5, il est finalement arrivé sur PC en début d'année. Le problème, c'est que le jeu est tout cassé... Mais Nixxes Software, qui se charge du portage, ne baisse pas les bras. Un nouveau patch est disponible !

Spider-Man 2 continue de sauver la catastrophe

Les fans ont méchamment déchanté quand ils ont lancé Marvel's Spider-Man 2 pour la première fois sur leur PC. Malheureusement, il est vraiment injouable à sa sortie pour la plupart des setups. On ne vous dit pas la déception pour des joueuses et des joueurs qui attendaient cela depuis deux ans...

Mais, avec un peu de patience et d'huile de coude, on devrait arriver à quelque chose ! Nixxes Software est toujours au turbin. Un mois après sa première mise à jour, Marvel's Spider-Man 2 en accueille une nouvelle. Ainsi, nous arrivons à une version 1.305.0.0 qui vient corriger de nombreux bugs.

D'après le patch note, vous rencontrerez désormais moins de problèmes d'affichage sur Marvel's Spider-Man 2. De même, l'utilisation de la souris ne sera plus entravée, ce qui était particulièrement handicapant. Notons également des améliorations du côté du CPU et du GPU. Ainsi, le jeu devrait être plus fluide et mieux gérer le raytracing. En outre, le studio a travaillé pour proposer une version plus stable, moins sujette aux crashs et proposant une meilleure interface utilisateur.

Notes du patch 1.305.0.0

Marvel's Spider-Man 2 ne réalise peut-être pas tous les rêves de fans. Toutefois, il veut vous proposer une expérience satisfaisante. C'est pourquoi ce nouveau patch vient régler une tonne de soucis qui perturbait grandement votre plaisir en jeu.

Résolution d'un bug qui empêchait certains joueurs d'afficher la navigation de mission lors de leur premier passage dans le jeu.

Optimisations des performances du CPU et du GPU liées au raytracing.

Amélioration des performances dans les zones sablonneuses.

Amélioration des performances de navigation sur la carte.

Les paramètres de luminosité, de contraste et d'effets visuels ne sont plus réinitialisés lorsque le jeu est redémarré ou que l'heure de la journée est modifiée.

Correction d'un crash qui pouvait se produire lorsque l'on quittait le jeu rapidement après l'avoir démarré.

Résolution d'un problème pouvant survenir sur les processeurs quadcore lors de l'activation du raytracing.

Résolution d'un bug provoquant la persistance des ombres des nids de symbiote tracées aux rayons après leur suppression.

Correction d'un problème où les ombres tracées par rayons provoquaient un éclairage excessif dans certains cas.

Résolution d'un bug lié aux réflexions tracées à l'aide de rayons, qui faisait que les personnages apparaissaient plus sombres lorsque l'occlusion ambiante était réglée sur XeGTAO.

Correction d'un bogue qui pouvait bloquer la souris dans un état de déplacement lorsqu'elle faisait glisser une barre de défilement.

[Espace] dans « Appuyer sur [Espace] pour continuer » ne sera plus remplacée par la touche associée à « Sauter ».

Plusieurs corrections de crash et améliorations de la stabilité.

Coffrection de bugs visuels liés aux réflexions par traçage de rayons.

Diverses corrections concernant l'occlusion ambiante et les ombres tracées dans les rayons.

Corrections et améliorations de l'interface utilisateur.