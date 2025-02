Beaucoup de fans l'attendaient, mais ç'a été une désillusion totale. Le lancement de Marvel's Spider-Man 2 sur PC s'est révélé être une catastrophe. La cause : des bugs, plantages et soucis de performances qui rendent l'expérience injouable. Une première mise à jour a déjà été déployée pour corriger le tir, mais il faudra du temps pour sortir la tête de l'eau. Heureusement, compensation devrait satisfaire une partie des joueurs, notamment les plus fervents fans du premier opus.

Un revenant dans Marvel's Spider-Man 2

Malgré la débâcle que rencontre Marvel's Spider-Man 2 sur PC, certains arrivent à faire tourner le jeu. Plus encore, ils en profitent déjà pour personnaliser leur expérience. De fait, l'arrivée sur ce nouvel écosystème ouvre la porte à tous les mods possibles et imaginables. L'un des premiers développés sur le jeu va ravir celles et ceux qui ont connu une forte déception en découvrant la version Remastered du premier opus.

Le premier Marvel's Spider-Man est sorti en 2018 sur PS4. Deux ans plus, il s'offrirait un remaster sur PS5, avant de débarquer en 2022 sur PC. Mais celles et ceux qui ont connu la première version du jeu ont eu une sacrée surprise face à ces portages : le visage de Peter Parker a changé !

De fait, Insomniac a choisi de changer le face model du personnage. À l'époque, le studio avait expliqué que c'était pour mieux coller à la capture du visage de l'interprète qui double Peter Parker, Yuri Lowenthal. Ainsi, les fans ont dû faire une croix sur le physique de John Bubniak pour s'habituer à celui de Ben Jordan, qui apparaît aussi dans Marvel's Spider-Man 2.

Cependant, une solution est désormais possible pour les plus nostalgiques d'entre vous. Du moins, c'est disponible sur PC. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un mod spécialement créé pour retrouver le visage de John Bubniak. Il a été créé par CarlosRPG5555, qui l'a ensuite partagé sur la plateforme NexusMods. Des joueurs ont déjà pu l'essayer et le résultat fonctionne plutôt bien. On se rend bien compte qu'il ne s'agit pas du modèle natif de Marvel's Spider-Man 2, mais dans l'ensemble, le mod s'intègre bien comme vous pouvez le constater en vidéo :