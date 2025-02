Les débuts compliqués de Marvel's Spider-Man 2 sur PC ressemblent plus à ceux de The Last of Us Part 1 qu'aux lancements réussis de Returnal, Ghost of Tsushima Director's Cut, Marvel's Spider-Man Remastered ou encore plus récemment de God of War Ragnarok. Le pourcentage d'évaluations est positive est un peu remonté en passant de 55% à 59%, mais c'est toujours très faible pour une production de cet acabit. Le studio Nixxes Software se montre néanmoins réactif et une première mise à jour est déjà là. Quoi de neuf ? Voici les nouveautés annoncées dans les notes de patch.

Un hotfix 1.31.0.0 pour Marvel's Spider-Man 2 PC

Si vous avez acheté Marvel's Spider-Man 2 sans même attendre les tests en pensant que ce serait un nouveau portage (quasi) impeccable, vous faites peut-être partie des déçus. La nouvelle aventure de l'homme araignée rencontre en effet un lancement assez chaotique sur PC avec des plantages à répétition pour certains, des bugs visuels, des problèmes de performances et de nombreux soucis avec le ray-tracing. Afin que le plus grand nombre puisse profiter de leur achat dans les meilleures conditions, une mise à jour est disponible dès maintenant et concerne notamment les difficultés rencontrées avec le ray-tracing.

« Ce correctif corrige certains des blocages de périphériques qui pouvaient se produire en jouant au jeu lorsque le ray-tracing est activé » indique les notes de patch Steam de cet hotfix 1.31.0.0. Pour cette première update Marvel's Spider-Man 2, Nixxes Software s'est appuyé sur les retours des joueuses et joueurs, ainsi que sur leur outil interne qui identifie les crashs. « Les changements apportés par ce correctif sont basés sur les commentaires des joueurs et les données de notre système de rapports de plantages. Bien que nous soyons conscients de l'existence d'autres crashs, nous avons l'intention de publier ces premiers correctifs dès que possible ».

Pour l'instant c'est donc un petit hotfix, mais le studio prépare bien les prochaines mises à jour de Marvel's Spider-Man 2 sur PC. « Nous sommes reconnaissants pour tous les retours que vous nous avez faits, et nous continuons à surveiller de près les plantages. Nos équipes d'assurance qualité et de développement étudient et travaillent activement sur des correctifs supplémentaires afin d'améliorer la stabilité et de résoudre les bugs dès que possible » fait savoir Nixxes Software.

Source : Steam.