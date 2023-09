Le calendrier 2023 des sorties jeux vidéo n'est rien de moins que surchargé. Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Lies of P, Phantom Liberty le DLC de Cyberpunk 2077 et bientôt, Marvel's Spider-Man 2. L'exclusivité PS5 compte bien satisfaire les fans qui ont pris plaisir à incarner Peter Parker dans le titre de 2018. Cette fois, on incarnera également Miles Morales dans l'aventure principale, et pas seulement via un DLC. Il sera même possible de choisir librement qui on souhaite contrôler avec un simple bouton. Si on préfère mettre le costume de Miles à un moment précis du jeu, l'option sera mise à notre disposition. Et justement, cette mécanique nous réserve une petite surprise.

Marvel's Spider-Man 2 renforce l'immersion

Ce nouvel opus va faire les choses en grand. Déjà, la carte sera deux fois plus grande avec l'ajout de deux quartiers : le Queens et Brooklyn. Toutefois, ce ne serait pas vraiment une suite s'il n'y avait pas des nouvelles mécaniques. Ainsi, les delta-toiles et autres gadgets inédits vont permettre au joueur d'expérimenter pleinement ce nouveau terrain de jeu. Mais les développeurs souhaitent aussi renforcer l'immersion ressentie lorsqu'on se balance à travers New-York. C'était déjà l'un des points forts du premier Marvel's Spider-Man, mais ici, Insomniac Games va aller encore plus loin.

En effet, lors d'une interview pour TCMFGames, James Ham, le directeur de l'animation sur Marvel's Spider-Man 2, nous a livré une information fort intéressante. Que ce soit en jouant avec Peter ou Miles, on pourra, de temps à autre, voir l'autre Homme-Araignée mener sa vie de son côté. Eh oui, il ne va pas simplement disparaître en attendant d'être choisi à nouveau par le joueur.

Il y a des moments où vous pouvez vous balancer dans toute la ville et vous pouvez voir l’autre Spider-Man, parfois, faire quelque chose ou arrêter un crime. James Ham

Par ailleurs, si on le voit justement en train de sauver la veuve et l'orphelin, il sera bien évidemment possible de venir l'aider. L'inverse fonctionne aussi. À tout moment, si on est en train de combattre, l'autre Spider-Man pourra surgir de derrière un buisson pour nous aider. Cette mécanique va sans doute apporter son lot de rebondissements à bon nombre d'affrontements. Elle permettra de rendre le monde nous entourant encore plus vivant. C'est également un bon moyen de varier l'expérience proposée par Marvel's Spider-Man 2. Nous vous rappelons qu'il arrivera le 20 octobre 2023 sur PS5. C'est une exclusivité, mais comme pour son prédécesseur, il sera probablement porté plus tard sur PC.