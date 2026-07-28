Afin d'accompagner les prochaines grosses nouveautés autour du Tisseur, Marvel's Spider-Man 2 marque le coup à sa manière avec du contenu gratuit via une mise à jour.

Tandis qu'Insomniac travaille sur Marvel's Wolverine à venir le 15 septembre 2026 exclusivement sur PS5, le studio seb lance à nouveau du côté de Marvel's Spider-Man 2 afin d'y appliquer une mise à jour, mais surtout pour y offrir du contenu gratuit en rapport avec le film très attendu Brand New Day à venir dans les salles obscures françaises à partir de ce 30 juillet 2026, ainsi que le jeu de combat d'Arc System Works Marvel Tokon Fighting Souls quant à lui attendu sur PC et PS5 le 6 août 2026.

Du contenu gratuit pour Marvel's Spider-Man 2 en lien avec l'actualité Marvel récente

Si on savait déjà qu'Insomniac Games allait accompagner la sortie de Brand New Day avec du contenu gratuit en lien avec le film sur Marvel's Spider-Man 2, le studio a accompagné la chose d'une jolie petite surprise en lien cette fois avec Marvel Tokon Fighting Souls. Via une nouvelle mise à jour qui cible tant les versions PC que PS5, les développeurs ont donc rajouté deux nouvelles tenues gratuites à l'attention de Peter Parker, comme suit :

La tenue Nouveau Départ en référence au film Spider-Man Brand New Day .

. La tenue Marvel Tokon Fighting Souls en lien avec celle que porte le Tisseur dans le jeu de combat.

Comment récupérer les nouvelles tenues gratuites ?

Pour récupérer les nouvelles tenues gratuites introduites par la dernière mise à jour de Marvel's Spider-Man 2, il suffit simplement de :

Télécharger la mise à jour sur votre plateforme de prédilection entre PC et PS5 .

. Une fois celle-ci téléchargée et installée, vous n'avez plus qu'à lancer le jeu .

. Vous trouverez alors les nouvelles tenues offertes pour Peter dans la rubrique Tenues du menu de la touche « Select/Back ».

Des ajouts spécifiques à la PS5 Pro dans la dernière mise à jour de Marvel's Spider-Man 2

En plus des nouvelles tenues gratuites en lien avec Brand New Day et Marvel Tokon Fighting Souls, Marvel's Spider-Man 2 a également reçu dans sa dernière mise à jour en date des ajouts qui ciblent spécifiquement la PS5 Pro. Il est plus précisément question de deux choses :

Ajout d'un mode Économie d'Énergie .

. Support du PSSR 2.0.

Source : Insomniac Games sur X.com