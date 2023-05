Et si le très attendu Marvel's Spider-Man 2 avait pour ambition d'innover sur son genre en proposant des mécaniques de jeux bien différentes ? Il n'y a rien d'officiel pour le moment mais l'influenceur Evan Filarca, spécialiste dans l'homme-araignée explique sur son compte Twitter officiel que des viewers de sa chaine ont pu discuter avec divers acteurs et doubleurs du jeu dont Nadji Jeter, Yuri Lowenthal et Tony Todd pendant des conventions. Assez pour récolter des informations croustillantes sur le jeu de chez Insomniac Games. Que peut t-on apprendre ?

Marvel's Spider-Man 2 : à quoi s'attendre ?

C'est évidemment à prendre avec de grosses pincettes mais d'après un commentateur qui aurait discuté avec Nadji Jeter et Yuri Lowenthal (doubleur de Miles Morales et de Peter Parker), le jeu Marvel's Spider-Man 2 aurait des composantes "horrifiques". Du moins l'interprète de Morales explique qu'avec un casque dans le noir, le jeu est assez effrayant à certains moments et qu'il est même conçu pour l'être.

Un jeu avec des composantes horrifiques ?

Cela intervient dans une vidéo qui récapitulait le panel SacAnime Summer de Jeter, au cours duquel l'acteur a déclaré que les Symbiotes (façon Venom) seraient un peu partout dans le jeu. Dans ce contexte, l'influenceur Evan Filarca avait émis l'hypothèse que Marvel's Spider-Man 2 soit un peu une suite spirituelle de l'épisode Spider-Man : Web of Shadows de 2008. Celui-ci permettait de mettre en avant une invasion de symbiote à grande échelle. Toujours selon un commentateur (avec le pseudo kevinplantz12) cela ne serait pas loin de la réalité qui nous attend dans la prochaine exclusivité PS5.

L'histoire de Spider-Man : Web of Shadows se déroule dans un univers alternatif où Spider-Man doit faire face à une invasion de symbiotes extraterrestres à New York. Le joueur y incarne évidemment Spider-Man et peut explorer librement la ville. À l'époque le titre a reçu des avis positives de la part des joueurs et de la presse bien qu'il ait été critiqué pour ses graphismes et sa caméra parfois problématique.

Marvel's Spider-Man 2, ça sort quand ?

Marvel's Spider-Man 2 n'a pour le moment pas de date de sortie précise mais le jeu serait prévu pour septembre 2023 aux dernières nouvelles. Coté scénario c'est pour le moment très flou si ce n'est les supputations ci-dessus. On sait aussi que le personnage de Venom devrait avoir une place tout à fait centrale dans le jeu, en tant qu'antagoniste et élément scénaristique.

De votre coté, qu'attendez-vous pour Marvel's Spider-Man 2 ?