Un artiste expérimenté du Marvel Cinematic Universe (MCU) rejoint Insomniac Games pour travailler sur Spider-Man 2. Il a à son actif plusieurs jeux (Halo Infinite, Mortal Kombat 10) et films (Doctor Strange...).

Marvel’s Spider-Man 2 était déjà entre de bonnes mains, mais là, il ne pourra qu'être meilleur. Insomniac Games renforce ses équipes avec un vétéran du MCU, l'univers cinématographique de Marvel.

Un artiste du MCU pour Marvel's Spider-Man 2

Davison Carvalho, concept artist freelance, est le directeur artistique de Marvel's Spider-Man 2. Une information passée inaperçue (dénichée par VGC) alors qu'il occupe ce rôle depuis février dernier tout de même. Un recrutement solide puisqu'il a notamment aidé à sur des films du MCU comme Doctor Strange, Captain America: Civil War, Captain Marvel ou encore Thor: Ragnarok. Et en dehors de ça ? Il a aussi une expertise dans le domaine du jeu vidéo.

Il a contribué à la conception d'Halo Infinite, Lone Echo, Mortal Kombat X, et les jeux Amazon Games New World ainsi que le TPS Crucible qui n'existe plus. Davison Carvalho a affiché certains de ses travaux sur son compte Twitter, mais le reste est disponible sur son profil Artstation.

Comme précisé par nos confrères Grant Hollis et Gavin Goulden, directeurs artistiques de Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man: Miles Morales, sont sur Marvel's Wolverine.

La même recette mais "en mieux"

À quoi s'attendre pour Marvel's Spider-Man 2 ? Un jeu plus « sombre », une suite dans la continuité des précédentes aventures mais « en mieux » selon Bill Rosemann, vice-président de Marvel Games.

Il y a de multiples méchants. L'histoire relatée à travers Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man: Miles Morales continue. Je ne veux pas trop en révéler, mais c'est le prochain grand chapitre. Il y a beaucoup de sujets, de personnages qui étaient dans les deux premiers jeux et que vous retrouverez ici. Bill Rosemann, vice-président chez Marvel Games.

Dans les nouveautés, il y aura Venom qui sera joué par Tony Todd (Candyman de 1992). Et qui sait, peut-être un mode coopératif ?

Marvel's Spider-Man 2 sera disponible en 2023 en exclusivité PS5.