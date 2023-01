C’est le jeu PS5 le plus attendu de 2023. Marvel’s Spider-Man 2 sera disponible plus tard dans l’année, à une date toujours non fixée. Si du gameplay et de nouvelles informations se font cruellement attendre, l’un des acteurs principaux de l’exclusivité PlayStation y va de son teasing. Attendez-vous à un jeu encore plus massif.

Marvel's Spider-Man 2 sera « grandiose »

L’automne 2023 s’annonce grandiose pour les joueurs PS5. Si l’année s’annonce déjà riche en sorties avec des titres comme Final Fantasy 16, Horizon Call Of The Mountain ou encore Resident Evil 4, Marvel’s Spider-Man 2 est sans aucun doute le jeu le plus attendu par les joueurs PlayStation 5. Et pour cause, l’exclusivité annoncée en 2021 n’a pour l’heure pas dévoilé son gameplay, ni aucune information sur ses nouveautés et son scénario. Les fans s’attendent à un monde ouvert encore plus grandiose et à en croire l’interprète de Peter Parker, Insomniac Games voit les choses en très grand.

Dans une interview accordée à Comic Book Movie, Yuri Lowenthal s’est confié sur la suite des aventures de l’Homme Araignée. Il explique que son travail sur le jeu n’est pas encore terminé et qu’il lui reste « encore un peu de choses à faire. » Selon lui, Marvel’s Spider-Man 2 est tout simplement « un jeu massif », d’où le fait qu’il nécessite un peu plus de temps de préparation. L’acteur a par ailleurs tenu à rassurer les joueurs les plus inquiets.

Je sais qu’ils sont confiants quant à la date de sortie annoncée et Insomniac a toujours été très bon à ce sujet. Évidemment, je ne peux pas vraiment parler du jeu, mais je peux vous garantir qu’il est grandiose. Yuri Lowenthal - Peter Parker dans Marvel's Spider-Man 2

A quand une première vidéo de gameplay ?

L’année dernière, les fans ont fait part de leur crainte. Sans aucune nouvelle du jeu depuis plus d’un an, ils craignaient que Marvel’s Spider-Man 2 soit repoussé et loupe sa sortie en 2023. Plus tard, Insomniac Games a annoncé une fenêtre de sortie pour cet automne en rappellant que l’exclusivité PS5 se montrerait quand elle serait prête. « Montrer un jeu demande du temps, des efforts, des ressources et de la coordination » avaient-ils alors déclaré.

La suite des aventures de Peter et Miles devrait sans doute tisser sa toile lors d’un PlayStation Showcase ou un State of Play. Le prochain événement devrait en revanche se concentrer sur les productions de développeurs tiers. Patience donc…