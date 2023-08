La rentrée jeux vidéo 2023 est d'ores et déjà l'une des plus riches que l'on ait pu voir. Et pour le coup, tout le monde sera logé à la même enseigne puisque Xbox, PlayStation et Nintendo auront chacun de belles cartouches. Chez Sony, c'est Marvel's Spider-Man 2 qui devrait battre des records et faire s'envoler encore davantage les ventes de PS5. À quelques mois de son lancement, de nouveaux détails intéressants nous parviennent.

Marvel's Spider-Man 2 sortira sans cette fonctionnalité

Si Marvel's Spider-Man 2 sera certainement classique dans le fond, il semble déjà très prometteur sur la forme. La dernière image magnifique de Venom est là pour en attester. Les sorciers d'Insomniac Games devrait encore démontrer leur savoir-faire sur le plan technique, mais malheureusement, ils risquent de décevoir certains joueurs lors du lancement.

The Snitch, qui est finalement sorti de sa retraite d'insider, a fait des révélations sur le jeu. Lorsque Marvel's Spider-Man 2 sera disponible, le 20 octobre 2023, il n'aura que deux modes graphiques. Le « Fidélité » en 4k native à 30fps avec du ray-tracing ainsi que des effets visuels additionnels, et le « Performance » en 4K dynamique à 60fps sans ray-tracing et améliorations.

Jusque-là, c'est la même chose que les deux précédents épisodes. Néanmoins, on remarque que Marvel's Spider-Man 2 n'aura pas le droit au mode « Performance RT » qui combine le 60fps et le ray-tracing au détriment des détails (piétons, qualité des reflets...) et d'une résolution inférieure. Un manque qui ne sera peut-être que temporaire. Que ce soit Marvel's Spider-Man Remastered, Miles Morales PS5 ou Ratchet and Clank: Rift Apart, tous ont un mode « Performance RT ». L'ajout à postériori de l'option fait probablement partie de la feuille de route du studio. En revanche, le paquet sera mis sur l'accessibilité de Marvel's Spider-Man 2 dès le départ.

Crédits : PlayStation.

Une nouvelle exclu PS5 plus accessible que jamais

Marvel's Spider-Man 2 sera plus beau, plus gros et également plus sombre, mais aussi plus accessible que jamais. Dans une FAQ de la page PlayStation du jeu, Insomniac Games annonce de nouvelles options d'accessibilité pour les personnes handicapées. Si vous êtes malvoyant ou sourd, cette suite PS5 pourra lire à haute voix les textes des menus ou les sous-titres des cinématiques. Celles et ceux qui ont des problèmes de motricité, la vitesse des actions peut être drastiquement réduite. Sachant que vous pouvez revenir en arrière à tout moment et très facilement.

Audio : le lecteur d'écran lit à haute voix le texte affiché à l'écran dans les menus

Sous-titres : les cinématiques disposent de sous-titres et sont compatibles avec l'audiodescription

Gameplay : vous pouvez ralentir la vitesse des actions de 70 %, 50 % ou 30 %, et revenir à la vitesse de base à tout moment

Et il ne s'agit là que de nouvelles options d'accessibilité de Marvel's Spider-Man 2. Tous les éléments implémentés dans les autres jeux précédents en termes de gameplay, de caméra, au niveau de la manette DualSense, du HUD, des sous-titres, de l'audio ou des visuels, seront bien présents sans attendre. Par exemple, la couleur des sous-titres ou du fond peut être modifiée. Les scènes de QTE peuvent être terminées sans appuyer sur un bouton. Une visée automatique améliorée permet de locker les ennemis avec plus d'aisance. La fenêtre d'esquive est plus importante etc.

Une édition collector, des façades, une manette Marvel's Spider-Man 2 et une PS5 limitée sont proposées pour la sortie.