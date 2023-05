Dire que Marvel's Spider-Man 2 est le jeu PS5 le plus attendu de l’année serait à ce stade un doux euphémisme. La suite des aventures de Peter Parker et Miles Morales fait pâlir d’envie les joueurs de la console et pour cause. Le premier volet a été un carton monumental grâce à son monde ouvert, son scénario prenant et ses mécaniques finalement bien ficelées. Le manque de communication depuis son annonce ne fait que grimper l’impatience des fans du Tisseur, mais Sony avait deux petites surprises en réserve pour les faire patienter.

Une préquelle gratuite pour Marvel's Spider-Man 2

Une préquelle de Marvel's Spider-Man 2 vient d’être annoncée. A l’occasion du Free Comic Book Day, un événement aux États-Unis permettant de faire découvrir cet art au grand public, un comics gratuit sera publié. Il fera le pont entre les événements survenus à la fin de Marvel’s Spider-Man Miles Morales et le second épisode attendu pour cet automne sur PS5. L'occasion de découvrir ce que sont devenus Peter, Miles et MJ depuis tout ce temps, alors qu’ils feront face à un grand méchant aux pouvoirs surnaturels apprécié des fans : The Hood.

« Comment s’en sort Peter depuis qu’il y a deux Spider-Man ? Et Miles à l’école ? Où en est la carrière de journaliste de MJ ? » seront autant de questions qui trouveront des réponses dans ce comics gratuit dont la parution est datée au 6 mai dans les magasins américains participants. Pas de panique, nous autres européens pourront le découvrir en version digitale à une date encore non dévoilée, mais aucune traduction française n’a pour l’heure été annoncée pour ce préquelle de Marvel's Spider-Man 2.

Spider-Man Remastered à l'achat individuel sur PS5

Conscient que vous attendez Marvel's Spider-Man 2 impatiemment, PlayStation avait une dernière surprise sous le coude. Marvel's Spider-Man Remastered sera enfin disponible en version standalone sur PS5 plus tard dans le mois pour 49,99 dollars. Il n’était auparavant inclus que dans l’édition ultime de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Une upgrade, facturée 10€, permettra aux joueurs possédant une version physique PS4 d’obtenir la mouture plus performante. On comprend maintenant mieux pourquoi le jeu sera supprimé du catalogue du PS Plus Extra ce mois-ci.

Quant à la suite en elle-même, Sony fait encore la fine bouche. « Nous savons que vous attendez patiemment des nouvelles de Marvel's Spider-Man 2 et nous vous remercions pour votre patience », explique l’éditeur dans son communiqué de presse. Le supplice des joueurs pourrait néanmoins prendre fin d’ici la fin du mois si l’on en croit les rumeurs autour d’un PlayStation Showcase qui fera la lumière sur les prochaines exclusivités PS5.