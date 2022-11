C’est en tout cas ce que suggèrent les récentes activités de Tony Todd, l’acteur qui prêtera sa voix à Venom dans Marvel’s Spider-Man 2.

Quand Venom tease Marvel's Spider-Man 2

C’est plus exactement sur Twitter que Tony Todd a mis le feu à la poudrière. L’acteur a en effet réagi à plusieurs tweets faisant mention de Venom et de son rôle dans Marvel’s Spider-Man 2. Il aurait même été plus loin en se fendant carrément d’un message plutôt explicite.

De grandes nouvelles créatives tombent demain. Restez à l'écoute !!! via Twitter

En premier lieu, rien ne semble être lié à Marvel’s Spider-Man 2, sauf que quelques instants plus tard, alors qu’un fan lui répond en affichant un teaser de Venom dans le jeu d’Insomniac, Tony Todd s’empresse de le retweeter.

Une simple action qui aura vite fait de faire brûler d’impatience les fans dans les commentaires suivants.

Se pourrait-il donc que Marvel’s Spider-Man 2 fasse une apparition à quelques jours des Game Awards histoire de faire monter la température ou peut-être même de teaser son apparition lors du show de Geoff Keighley ? Les doutes sont permis d’autant que ça ne serait que peu surprenant compte tenu de l'importance qu’a le show annuel des Game Awards pour l'industrie. Même si, on ne va pas se mentir, Sony et Insomniac n'en ont pas besoin pour faire lever les foules.

Pour le moment, ni Insomniac, ni Sony n'ont réagi sur le sujet, mais les prochaines heures devraient certainement être déterminantes. On gardera donc l'œil ouvert juste au cas où.

Une suite hyper attendue qui va devoir assurer

Il faut dire que ce Marvel’s Spider-Man 2 est plus qu’attendu. Le précédent titre et son spin-off centré sur Miles Morales ont reçu un excellent accueil critique et ont parfaitement réussi leur portage sur PC. Alors que les jeux de super-héros avaient tendance à battre de l’aile jusqu’ici, Insomniac a réussi à placer la barre très haute avec ses deux adaptations au point de placer les aventures des tisseurs au même niveau de qualité que la série des Batman Arkham, des jeux qui été jusqu'ici considérés comme de véritables exemples du genre.

Dans l’écurie Marvel en revanche, ça faisait bien longtemps que l'on n'avait pas eu d'adaptations d’aussi bonne facture, bien que le récent Marvel's Guardians of The Galaxy d'EA aurait désormais tendance à nous faire dire le contraire. Marvel’s Spider-Man 2, mais aussi Marvel’s Wolverine, autre jeu d’Insomniac en chantier, ont donc une pression folle sur les épaules. En espérant qu’ils soient au niveau de leurs aînés. Affaire à suivre.