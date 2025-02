Faut-il acheter Marvel's Spider-Man 2 sur PC à sa sortie ? Des premiers avis sont là, et ça va rappeler de mauvais souvenirs aux joueurs de The Last of Us Part 1 sur cette plateforme.

En plus de s'inviter dans Marvel Rivals, avec la tenue Advanced 2.0 qui vous coûtera 1600 unités, Marvel's Spider-Man 2 fait son grand retour sur la scène vidéoludique avec le portage PC supervisé par Nixxes Software. Au programme, des options ray-tracing pour les espaces en intérieur, les ombres, et l'occlusion ambiante pour des reflets toujours plus réalistes et détaillés, notamment avec la technologie NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, le support des écrans ultra-larges et bien d'autres nouveautés pour permettre aux joueuses et joueurs PC de rentabiliser leurs composants. Mais pour l'instant, c'est une sortie de route et Marvel's Spider-Man 2 déçoit.

Un lancement compliqué pour Marvel's Spider-Man 2 sur PC

Pour sa sortie sur PC, Marvel's Spider-Man 2 semble être ce qu'on pourrait appeler « faire une The Last of Us Part 1 », à savoir un lancement très compliqué voire catastrophique pour certains. En effet le jeu, qui est sorti le 30 janvier 2025 sur Steam et Epic Games Store avec une promotion très tardive, ne tient pas ses promesses si l'on s'en tient aux premiers avis postés sur la plateforme de Valve.

À l'heure d'écrire cet article, Marvel's Spider-Man 2 écope d'évaluations moyennes avec seulement 55% d'avis positifs sur les 1 646 retours de la communauté. C'est bas d'autant que même si le jeu est classique, il est très bien exécuté et on a pris du plaisir à le parcourir sur PS5. « Un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l’une des introductions les plus impressionnantes jamais vues ».

Quel est le problème alors ? La version PC de Marvel's Spider-Man 2 n'est pour le moment pas à la hauteur. Entre plantages, soucis de performances et bugs visuels, c'est un festival pour les premiers acheteurs à tel point que c'est injouable pour certains d'entre eux. Dans les problèmes remontés, certains parlent de cinématiques au framerate très bas avec un éclairage absent, de désynchronisations audio, de stuttering, de freezes etc.

Visiblement, le titre envoie souvent des erreurs au niveau de la carte graphique, même pour des grosses configurations équipées d'une RTX 4090. « Le jeu a l'air incroyable, mais il est pour l'instant injouable à cause des crashs intempestifs, d'artefacts graphiques et de problèmes avec les réflexion ». Ce dernier point est pour le moins fâcheux étant donné que la version PC de Marvel's Spider-Man 2 pousse les fonctionnalités ray-tracing. Ci-dessous, un exemple de bug visuel pour Tante May en cosplay de Michael Myers... avec un bug sonore pour la fidélité de la scène.

Source : page Steam du jeu.