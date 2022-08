Comme très souvent avec 2K quand une campagne marketing débute pour un jeu ça ne rigole pas et nous avons le droit à pléthore de contenus. Après Spider-Man en fin de semaine dernière, c'est maintenant au tour de Dr Strange de se montrer dans une vidéo de Marvel’s Midnight Suns.

Dr Strange à l'action dans Marvel’s Midnight Suns

Cette nouvelle vidéo est l'occasion de découvrir une belle séance de gameplay avec les commentaires des développeurs. On peut notamment admirer toute la puissance du Doc avec sa traditionnelle ouverte de portails. Il faut dire que Firaxis a tout de même pas mal de matière à se mettre sous la dent en terme d'idées étant donné toute l'importance de ce personnage dans le MCU depuis quelques années. Il y a tout de même beaucoup de démonstrations de pouvoirs en tout genre.

Contrairement aux films, il semble ici être particulièrement doué pour le corps à corps en invoquant par exemple des armes comme une hache qu'il utilise dans la vidéo à plusieurs reprises. Aussi, dans Marvel’s Midnight Suns, le Dr Strange peut par exemple entrer en méditation et son spectre peut aller recharger ses pouvoirs et sa santé. On notera aussi la présence d'un costume inédit sans sa cape magique qui est une création spécifique pour le jeu. Mais chaque personnage devrait avoir de nombreux costumes selon les préférences des joueurs.

Marvel’s Midnight Suns est prévue pour le 7 octobre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.