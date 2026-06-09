De Gears of Way E-Day à Halo Campaign Evolved, en passant par Clockwork Revolution, State of Decay 3 ou encore Fable, le Xbox Games Showcase de dimanche aura été l’opportunité pour Microsoft de mettre en lumière de nombreuses de ses productions maison très attendues par les joueurs. L’une d’elles, développée par Arkane Lyon, manquait toutefois à l’appel : Marvel’s Blade. Il faut dire que depuis son annonce aux Game Awards 2023, le titre est resté extrêmement discret. Mais faut-il s’en inquiéter pour autant ? Pas vraiment.

Non, Marvel’s Blade n’est pas « mort », assure Arkane Lyon

Si vous avez suivi l’actualité hier, vous avez probablement vu passer l’information à un moment ou à un autre : Marvel’s Blade serait « probablement mort ». À l’origine de ces propos : le journaliste Jeff Grubb qui, à l’occasion de l’un de ses lives, a ouvertement laissé entendre que le jeu d’Arkane Lyon serait en grandes difficultés. Ce qui, après le funeste destin rencontré par Arkane Austin suite à l’échec de Redfall en 2023, a forcément déclenché de vives inquiétudes auprès des internautes dans les heures qui ont suivi.

Mais pas de panique : il s’agissait en réalité d’une fausse alerte. Face aux nombreuses réactions qui ont émergé de cette information, Jean-Luc Monnet, artiste conceptuel principal et assistant directeur artistique au sein du studio, a rapidement pris la parole sur X pour rassurer les joueurs avec un simple gif déclarant : « Let us cook ». Soit « Laissez-nous travailler » si l’on devait le traduire en bon français dans ce contexte. En d’autres termes : non, Marvel’s Blade n’est pas mort, et le travail continue en coulisses pour Arkane Lyon.

De quoi pousser Grubb à rétropédaler dans la foulée, en affirmant qu’il ne faisait « que spéculer », et qu’il a « depuis vérifié » l’information qu’il n’a pourtant pas hésité à balancer telle quelle en dépit du fait qu’il ait une large audience. « Il semblerait qu’il y ait des raisons au fait qu’on ne l’ait pas vu, mais ces raisons ne sont pas parce qu’il y a des problèmes avec le jeu. Il n’est pas mort », tente-t-il de se rattraper. Voilà qui est donc rassurant pour Marvel’s Blade, dont on espère désormais avoir des nouvelles plus concrètes dans un avenir plus ou moins proche.

Source : Arkane Lyon