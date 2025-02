Après réflexion, Electronic Arts a annulé il y a plusieurs mois un jeu Star Wars The Mandalorian en raison de la volonté de l'éditeur de s'éloigner des propriétés intellectuelles sous licences. Pour autant, cette réorientation est moins brutale qu'elle n'y parait puisque la société a fait le choix de sauver Marvel's Iron Man ainsi que Marvel's Black Panther. Deux jeux plutôt discrets jusqu'à maintenant. Mais pour la première fois, on a visiblement des détails sur le jeu de la Panthère noir avec des leaks à prendre avec des pincettes.

Des premiers leaks sur Marvel's Black Panther d'EA

Un jeu Marvel's Black Panther est donc en développement chez Cliffhanger Games sous la houlette de vétérans qui ont travaillé sur Halo, God of War et Call of Duty ou encore La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre. Si Electronic Arts ne s'est pas étendu sur le sujet, l'internaute TheGhostOfHope, plus connu pour ses leaks sur la scène de CoD, aurait révélé les premières informations sur ce jeu d'action-aventure solo.

Selon lui, le joueur aura le choix de son Black Panther, ce qui divise déjà dans les commentaires. Chaque Panthère Noire aurait leurs propres armes, armures et gadgets. D'après lui, en plus de T'Challa, on pourrait retrouver d'autres personnages aperçus notamment dans les films Marvel dont Shuri, Azari, M'Baku et Erik Killmonger. En termes de gameplay, on serait sur un jeu à la troisième personne, avec une vue à l'épaule, pour des combats visant à « reproduire les arts martiaux africains authentiques mélangés à une force/agilité surhumaine et à la technologie ».

Même si l'action sera un des points de Marvel's Black Panther, il y aurait des moments d'exploration dans des villes, des savanes et d'autres décors, où l'on croiserait différentes cultures et personnages uniques. Enfin il y aurait, si l'on se fie à TheGhostOfHope, une histoire évolutive qui réagirait aux choix et aux actions du joueur avec des récits, missions et dynamiques spécifiques. Ce qui semble prometteur sur le papier, mais à voir ce que ça veut réellement dire, en admettant que ces leaks soient avérés.

Source : TheGhostOfHope.