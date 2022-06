Les développeurs savent-ils quand il faut lâcher l’affaire ? Visiblement non. Crystal Dynamics lève le voile sur l’avenir de Marvel’s Avengers qui ne sera pas encore débranché tout de suite.

Dead Game ? Non, Square Enix ... pardon Embracer Group maintenant, n’a toujours pas dit son dernier mot. On pensait que le rachat de Crystal Dynamics aurait accéléré la mise à mort de Marvel's Avengers et pourtant…

Mighty Thor arrive d'ici la fin du mois

Alors que Babylon’s Fall lutte pour sa survie et que Battlefield 2042 est lâché par EA, Marvel's Avengers espère avoir encore de beaux jours devant lui. Preuve en est, Crystal Dynamics annonce que Mighty Thor, autrement dit Jane Foster, arrivera prochainement dans le jeu pour célébrer la sortie du film attendu dans nos salles obscures ce 13 juillet.

La nouvelle héroïne rejoindra le roster en même temps que la mise à jour 2.5, qui n’a toujours aucune date de déploiement précise. Les développeurs affirment néanmoins qu’elle arrivera bien dans les temps et qu’elle sera bien disponible d’ici la fin du mois. Rappelons que comme pour l’ensemble des personnages post-lancement, Mighty Thor sera disponible gratuitement. Elle disposera par ailleurs d’un moveset complètement différent de son homologue masculin. Elle sera par exemple capable de matérialiser plusieurs objets grâce à l’arme Undrjarn.

Le clap de fin pour Marvel's Avengers ?

Est-ce que la mise à jour 2.5 de Marvel’s Avengers sera enfin la dernière ? Et bien non ! Contrairement à ce qu’on pouvait penser, le rachat par Embracader Group n’a pas calmé les ardeurs des développeurs. L’équipe du jeu dément en effet sa mise à mort et promet des plans sur le long terme. Autrement dit, il va encore y avoir des updates futures même si le titre peine actuellement à dépasser la barre des 350 joueurs actifs sur Steam.

Les quelques fidèles du jeu pourront par exemple profiter de plusieurs challenges inédits qui révèleront le sort de MODOK. Et comme Marvel’s Avengers adore recycler les mêmes boss, ils auront le droit à un nouvel affrontement contre lui. Le contenu endgame va également s’agrémenter de labos de clonage. Reste maintenant à voir si Crystal Dynamics tiendra réellement ses engagements ou s’il garde le jeu sous assistance respiratoire jusqu’à épuiser les collaborations avec le MCU.