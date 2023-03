Marvel's Avengers est actuellement un jeu sous perfusion qui est hélas en phase terminale. Plus concrètement, Crystal Dynamics va signer l'arrêt de mort de son jeu de manière définitive et irrévocable le 30 septembre 2023. Il ne vous reste donc plus que quelques mois pour profiter entre amis et vous prendre pour un Avengers car après cette date, une page se tourne.

Un dernier plaisir pour Marvel's Avengers

Mais avant cela, Crystal Dynamics souhaite offrir un ultime plaisir pour les joueurs encore fidèle à son jeu vidéo Marvel's Avengers avec l'offre gratuite d'un skin War Machine pour Iron Man. Il faut toutefois au moins remplir un critère : avoir débloqué au moins un trophée avant le 1er avril 2023 pour être éligible. Vous pouvez retrouver le tweet de l'annonce ci-dessous :

Pour remercier tous les joueurs qui ont apprécié notre jeu depuis son lancement, nous avons un cadeau pour vous ! ? ? La "combinaison de combat à réponse variable" d'Iron Man sera offerte lors du lancement de la mise à jour 2.8 cette semaine aux joueurs ayant obtenu au moins un trophée ou une réalisation avant le 1er avril.

Il ne s'agit pas d'un nouveau personnage Avengers mais bel et bien d'un nouveau skin. D'ailleurs à ce propos sachez qu'il était également prévu d'ajouter She-Hulk et Captain Marvel au jeu avant de prendre la décision d'y mettre fin pour de bon. Il est toujours un peu triste de voir un titre qui repose sur une franchise aussi forte se casser la figure de cette façon. On espère évidemment que Crystal Dynamics s'en remettra. On sait que le studio est actuellement en train de développer le prochain épisode de la saga Tomb Raider et on souhaite évidemment plein de réussites aux équipes dans ce projet.

Pas de panique, Iron Man aura le droit à son propre jeu

Pour ceux qui aiment Ies Avengers et plus particulièrement Iron Man, pas de panique un jeu solo est en préparation chez EA Motive, notamment derrière le très bon Dead Space Remake. En septembre dernier nous pouvions apprendre de la part de Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games :