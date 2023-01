Marvel’s Avengers, jeu service édité par Square Enix, va avoir le droit à de gros changements suite à une décision radicale. On a deux bonnes et une très mauvaise nouvelle pour vous.

Si Crystal Dynamics vient de nous annoncer une excellente nouvelle concernant son prochain Tomb Raider, il en a également une bien moins sympa à nous partager concernant Marvel’s Avengers. Une décision radicale va venir bouleverser le jeu une fois pour toutes. Mais il y a tout de même une très bonne nouvelle dans tout ça.

Marvel’s Avengers, désassemblement !

C’est fini, les rumeurs disaient vrai, Crystal Dynamics vient de publier un court article et une petite FAQ pour annoncer la fin du suivi de Marvel’s Avengers. Une nouvelle pas si surprenante que ça finalement. Depuis sa sortie en 2020, Marvel’s Avengers a tout tenté pour sauver les meubles suite à l'accueil particulièrement froid de la presse et des joueurs. Malheureusement, à cause de mécaniques jugées routinières, son contenu pas si folichon et un système de jeu service mal dosé qui aura subi plusieurs gros changements, positifs et négatifs, le jeu n’a pas rencontré le succès escompté.

Souhaitant très certainement recentrer ses ressources et ses efforts sur ses autres projets, comme le prochain et très attendu Tomb Raider, le studio, désormais sous la houlette d’Embracer, à décidé de couper les ponts avec ses Avengers. Une ultime mise à jour de contenu sera déployée le 31 mars prochain et après ça, c’est terminé. Une équipe sera encore en charge du suivi technique durant quelques mois jusqu’à ce que Marvel’s Avengers soit complètement abandonné au mois de septembre 2023.

Les événements en ligne et autre défis réguliers seront en rotation automatique toutes les deux semaines, mais il n'y aura plus rien d'inédit à se mettre sous la dent.

Il y a quand même une très bonne nouvelle

Même si Marvel's Avengers est mis à mort définitivement, l’intégralité du contenu solo et ses composantes multijoueur resteronnt disponibles. Vous pourrez donc toujours jouer avec vos amis, ou rattraper votre retard si vous n’aviez pas encore pu jouer au jeu. En prime, pour marquer le coup et remercier ses fans, Crystal Dynamics a annoncé que l’intégralité du contenu cosmétique disponible dans le jeu sera désormais gratuit pour tous les joueurs. La boutique payante sera d'ailleurs fermée une bonne fois pour toutes et les crédits ayant été achetés seront transformés en ressources. Le studio a d’ailleurs fourni un tableau pour vous donner une idée de ce que vous recevrez en échange de votre argent in-game.