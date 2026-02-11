Un message posté sur le compte Instagram d'Insomniac Games laisse entendre que ce cher Logan ne serait peut-être pas le seul super-héros attendu dans Marvel's Wolverine.

Depuis plusieurs mois maintenant, on sait de façon officielle que le studio Insomniac planche sur un titre très attendu, basé sur une licence Marvel assez peu présente dans le paysage vidéoludique. Marvel's Wolverine a été officialisé par le studio en septembre dernier, après un piratage qui avait révélé l'existence du projet en 2023. Et tandis que Sony a tout récemment confirmé la sortie du jeu entre avril 2026 et mars 2027, une autre information serait sortie. Il se pourrait bien qu'un autre super-héros s'invite à la fête.

Un autre super-héros dans Marvel's Wolverine ?

Tout est parti d'une courte vidéo publiée sur le compte Instagram du studio américain Insomniac Games. On peut y voir un Logan plutôt énervé qui fait sortir les griffes, le visage couvert de sang. Une vidéo assez banale dans le contexte de communication autour du jeu. Mais l'élément intéressant se trouve dans la description du post. En-dessous d'une image de Marvel's Wolverine, le texte indique : "Des griffes ? C'est quoi ça, une sorte de jargon d'avocat prétentieux ?"

Le post Instagram publié sur le compte officiel du studio Insomniac

Si le message n'a d'abord l'air de rien, il pourrait bien cacher une référence. Un autre super-héros Marvel connu pour son travail d'avocat et qui s'est déjà affiché aux côtés de Wolverine porte le nom de... Daredevil. On ignore encore si la référence concerne Daredevil mais si Insomniac le met en avant de la sorte, il est très probable que ça ne soit pas anodin. Avec un peu de chance, Daredevil pourrait donc faire une apparition dans le prochain jeu Marvel's Wolverine.

Il faudra cependant encore attendre un petit moment avant de pouvoir vérifier tout cela. Marvel's Wolverine est en effet prévu pour 2026 ou 2027 sur PlayStation 5, sans date précise pour le moment. Les fans peuvent cependant se consoler avec une excellente nouvelle depuis plusieurs mois.