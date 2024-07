Parmi les PlayStation Studios, Insomniac Games est probablement l'un des plus occupés actuellement. Après la sortie du dernier Spider-Man, les équipes planchent sur un nouveau jeu Marvel, cette fois consacré au personnage de Wolverine. Mais le studio de Burbank regorge de licences très appréciées, que de nombreux joueurs aimeraient voir revenir sur le devant de la scène vidéoludique. Ayant déjà posé son empreinte sur la PS5 avec les super-héros, fera-t-il renaître un de ses anciens titres-phares prochainement ? Ce n'est pas certain, mais l'espoir est bien permis.

Insomniac est bien occupé avec Wolverine

Sans conteste, Insomniac Games est un studio proche de sa communauté. Il entretient régulièrement ses relations avec via les réseaux sociaux. Mais, là où il fait preuve de son attention, c'est quand il n'oublie pas que ses licences ne se limitent pas à ses projets en cours comme Marvel's Wolverine ou ses succès les plus récents. Il partage donc régulièrement des choses en lien avec des jeux plus vieux, mais toujours apprécié. Dernièrement, ce fut le cas pour Sunset Overdrive :

Les animations de réapparition les plus remarquables de Sunset Overdrive… laquelle de ces quatre est la meilleure ?

Cette exclu Xbox et PC (eh oui ! pas de sortie PlayStation pour cette production qui n'était pas encore dans l'écurie Sony à l'époque) avait particulièrement plu pour son côté déjanté et la vivacité de son gameplay. Alors, quand Insomniac partage la vidéo ci-dessus, une question est inévitable :

Pourquoi ne faites-vous pas de portage/remaster pour la PS4/PS5 ?

La question s'entend. Sunset Overdrive n'est jamais sorti dans l'écosystème Sony, alors porter le titre sur PS4 et PS5 permettrait de le faire connaître à un nouveau public. Qui plus est, ce serait l'occasion de produire également une version pour Xbox Series. Qui plus est, le fait que Microsoft Studios en soit l'éditeur n'apparaît plus comme un frein. Au contraire, sa nouvelle politique d'exclusivité pourrait être favorable.

Cependant, Insomniac se doit de rappeler qu'ils sont « occupés avec Marvel's Wolverine ». Et ce n'est vraisemblablement pas le seul projet en cours à Burbank. Plusieurs fuites ont dévoilé la forte probabilité d'un Spider-Man 3 et un nouveau jeu Ratchet & Clank. Mais, si réédition de Sunset Overdrive il devait y avoir, ce n'est pas dit que ce soit le PS Studios qui s'en charge. Une ambition de ce type reviendrait probablement à un studio qui a l'expertise pour ce genre de tâche. Alors, le jeu fêtant ses 10 ans à la fin de l'année, on peut encore espérer une belle surprise !