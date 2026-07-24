À deux mois de sa sortie, Marvel's Wolverine s'offre encore un nouveau trailer spectaculaire et plein d'agréables surprises pour les fans du mutant et des joueurs.

Présent à la Comic-Con San Diego, Marvel's Wolverine a sorti les griffes avec une nouvelle bande-annonce visant à présenter plus en avant l'histoire plein de trous de mémoire de son personnage principal, mais qui permet aux spectateurs et aux joueurs de se préparer à ce qui les attend quand le titre très surveillé d'Insomniac Games arrivera exclusivement sur PS5 le 15 septembre 2026.

L'histoire de Marvel's Wolverine se précise encore un peu

Se situant dans le même univers que les jeux Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games, Marvel's Wolverine nous présente une version de Logan qui faisait autrefois partie de la « Team X » de Nathaniel Essex, aux côtés notamment de Dents-de-Sabre, Lady Deathstrike et Mystique. On retrouve un mutant au squelette recouvert d'adamantium torturé et à la mémoire vacillante plusieurs années plus tard, alors qu'il réintègre l'équipe pour tenter de secourir des mutants enlevés.

C'est en tout cas un résumé des différents extraits du nouveau trailer de Marvel's Wolverine ci-dessous, qui semble présenter plusieurs périodes de la vie de Logan, dans le passé comme le présent. Celui-ci semble porter une attention particulière à sa relation avec Jean Grey, dans un monde où les X-Men n'existent pas encore, ainsi que sur son combat contre les anciens membres de la Team X.

Plusieurs crossovers surprises également annoncés

Ce nouveau trailer de Marvel's Wolverine introduit également quelques petites surprises, dont la faction de la Main, qui occupera d'ailleurs aussi une place importante dans le film Spider-Man Brand New Day à venir ce 30 juillet 2026 au cinéma. Outre cela, Insomniac Games avait réservé une autre surprise au niveau cette fois du casting. Outre Liam McIntyre dans le rôle de Logan, on apprend également que l'indécrottable Troy Baker (Joel dans The Last of Us) lui prêtera également la réplique.

Via un article dédié au panel Marvel's Wolverine à la Comic-Con San Diego sur PlayStation.blog, on apprend également quelques informations inédites et intrigantes, révélant notamment que David Fleming, qui a composé la musique de l'excellente série Apple TV Widow’s Bay est le compositeur du jeu. Une collaboration entre le jeu de combat d'Arc System Works Marvel Tokon Fighting Souls à venir le 6 août 2026 sur PC et PS5 et Marvel’s Wolverine a enfin été annoncée, puisqu'il sera possible de débloquer la tenue du mutant d'un des jeux sur l'autre, et inversement.



© Insomniac Games/Arc System Works

Source : PlayStation.Blog