En attendant sa sortie ce 15 septembre 2026 en exclusivité PS5, Marvel's Wolverine prépare les fans à son histoire qui sort des sentiers battus avec un beau cadeau.

Après deux jeux officiels Spider-Man et le spin-off Miles Morales, Insomniac va bientôt délivrer exclusivement sur PS5 sa vision d'un autre monument des comics Marvel avec Marvel's Wolverine, qui va donc mettre en scène l'iconique Logan incarné par Liam McIntyre. Une fois encore, le talentueux studio va proposer une histoire tirant de nombreuses inspirations du matériau original, mais avec son propre twist. Afin d'aider les fans à mieux s'en imprégner, il a justement annoncé récemment la sortie d'un joli cadeau.

Un comic original pour paver la voie vers la sortie de Marvel's Wolverine

Pour l'heure, l'univers dans lequel Marvel's Wolverine apparaît un peu flou. Si on a vu différents ennemis emblématiques de Logan comme Dents-de-Sabre, Omega Red ou Lady Deathstrike, ainsi que d'autres personnages satellites comme Mystique et Jean Grey, notre guerrier aux griffes en adamantium semble principalement agir en solo. Comme l'a expliqué Insomniac Games, il ne s'agit toutefois pas d'un narrateur fiable, car prompt aux problèmes d'amnésie.

Histoire de placer un peu de contexte avant de se lancer dans Marvel's Wolverine à partir du 15 septembre 2026, en exclusivité sur PS5, Insomniac Games a tout fraîchement annoncé un comic faisant office de prequel au jeu, écrit par le directeur narratif même du studio, Walt Williams. Celui-ci est disponible via Marvel Unlimited, mais dans un format numérique. Ce qui n'a malheureusement pas manqué de proposer la colère pour le moins mal dirigée des détracteurs de la décision de PlayStation de mettre fin à la production de disques à partir de 2028.

Un monde où les X-Men n'existent pas encore, selon une récente interview

Histoire de compléter cette lecture du comic préquel à Marvel's Wolverine, Insomniac Games a également tenu une interview exclusive auprès d'Entertainment Weekly, dans laquelle des et Liam McIntyre, l'acteur qui interprète Logan, ont apporté de plus amples détails. On y apprend notamment que le jeu place son intrigue « dans un monde où les X-Men n'existent pas encore. Si l'humanité connaît l'existence de super-héros comme Spider-Man (les deux licences se placent donc dans la même temporalité), les mutants visent majoritairement dans l'ombre, et soit on les craint, soit on les extermine ».

Dans Marvel's Wolverine, Logan travaille donc pour la Team X, un groupe d'opérations spéciales qui comprend notamment Dents-de-Sabre et Mystique et qui se bat pour la survie des mutants. L'homme aux griffes en adamantium est donc encore un loup solitaire au début du jeu. Reste à voir si cela pavera la voie à la naissance des X-Men, ou en tout cas appellera à d'autres histoires dans cet univers. Rendez-vous à partir du 15 septembre 2026 sur PS5 pour le découvrir.

Sources : Insomniac Games sur X.com ; Entertainment Weekly