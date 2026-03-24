Marvel's Wolverine est très silencieux, mais il ne vous a pas oublié ! Le jeu a bien prévu de se montrer prochainement, c'est confirmé par le studio lui-même.

Cinq années se sont déjà écoulées depuis l'annonce de Marvel's Wolverine et le jeu devrait sortir d'ici le 15 septembre 2026 si tout va bien. Pourtant, le jeu ne s'est qu'à peine dévoilé, on ne sait finalement pas grand-chose de lui si ce n'est que ça devrait être une boucherie survitaminée et qu'Insomniac Games semble avoir eu le souci du détail une fois de plus. Mais que les fans se rassurent, le studio a bel et bien prévu de tenir ses promesses, il faut juste être patient.

Marvel's Wolverine va bientôt donner de ses nouvelles, le studio l'a promis

Autour de sa dernière présentation, Insomniac Games a affirmé que nous aurons de plus amples informations d'ici le printemps 2026. Alors que les températures s'adoucissent à peine et que le soleil arrête peu à peu de jouer les timides, les fans sollicitent déjà le studio. Oui, Marvel's Wolverine va bien se montrer durant le printemps 2026, Insomniac Games n'a pas changé ses plans et l'a confirmé à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux en répondant à certains joueurs. Les développeurs ont prévu de dévoiler davantage le jeu et devraient ouvrir les précommandes peu après si l'on en croit l'une des interventions du studio sur les réseaux sociaux.

Insomniac Games a bien prévu de tenir ses promesses

Quand exactement sera présenté le jeu ?

On ne sait pas encore la date précise de la prochaine présentation du jeu, mais on peut être à peu près sûr que Marvel's Wolverine se montrera lors d'un nouveau State of Play comme la plupart des exclusivités PlayStation. En général, il y a toujours un gros rendez-vous de la sorte aux alentours de mai ou juin, à la fin du printemps donc. Difficile d'imaginer qu'il puisse en être autrement, d'autant que l'on apprenait dernièrement que la politique de ses exclusivités allait être renforcée du côté de Sony.

La firme souhaite en effet arrêter les portages sur PC pour les jeux solo et se concentrer davantage sur ses consoles. Il se pourrait donc que, plus que jamais, l'accent soit mis sur la communication, ce qui ne sera pas sans déplaire aux fans finalement. En espérant que ce soit bien le cas, et pas encore un lâché de gameplay à la sauvage comme ils ont pu justement le faire pour la date de sortie.