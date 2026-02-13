Marvel Tokon a profité du premeir gros State of Play 2026 pour nous en mettre plein la vu avec ses nouveautés et faire une grosse annonce dans la foulée.

Parmi les gros jeux à venir, il y a Marvel Tokon Fighting Souls, un jeu de combat signé Arc System Works, studio japonais réputé en la matière. Ce sont notamment les petites mains de ce studio qui nous ont offert les excellents Guilty Gear ou encore Dragon Ball Fighter Z. Très attendu, le jeu s'est dévoilé une fois encore lors du premier State of Play de 2026, ça promet du très lourd.

Plus tôt dans la journée, une mise à jour Steam a malencontreusement vendu la mèche avant l'heure, mais c'est désormais officiel. Marvel Tokon Fighting Souls proposera un roster dans la moyenne haute avec près de 20 personnages jouables comme Captain America, Iron Man, Ms Marvel, Tornade ou encore Spider-Man, pour ne citer qu'eux. Le jeu proposera des affrontements en équipe pouvant aller jusqu'à du 4v4. De nombreuses arènes seront évidemment de la partie et reprendront des lieux emblématiques de l'univers Marvel comme l'école Xavier des X-Men par exemple. Arc System Works s'inspirera également de ses anciens jeux pour le mode multijoueur et proposera des salons où les joueurs pourront se croiser et interagir avant de combattre. Ces salons pourraient contenir jusqu'à 64 joueurs en simultané.

Lors de ce gros State of Play, le jeu en a profité pour annoncer une avalanche de nouveaux personnages tirés des X-Men comme Wolverine, Magik ou encore Danger. Le moins que l'on puisse dire c'est que le studio a mis le paquet. C'est extrêmement dynamique et percutant, tandis que les attaques spéciales donnent lieu à des animations absolument superbes. Marvel Tokon Fighting Souls semble en avoir sous le coude et il nous tarde d'en découvrir davantage. Ca tombe bien le jeu a également donné sa date de sortie, qui est désormais calée au 6 août 2026. Les précommandes ouvriront quant à elles dès le 19 février prochain.

Source : State of Play