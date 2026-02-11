A l'approche du State of Play prévu pour ce jeudi soir, les annonces se préparent du côté de Sony. Bon, qui dit préparer dit malheureusement parfois "mettre une page Steam en ligne en avance avec un peu trop d'informations à l'intérieur". Des joueurs bien attentifs ont justement relevé qu'une page Steam a été mise à jour pour l'une des grosses exclusivités PS5 à venir pour 2026. On a pu relever quelques précieuses informations... avant que la page ne soit de nouveau modifiée.

Marvel Tokon Fighting Souls un peu trop bavard sur sa page Steam

En plus de Marvel's Wolverine qui lui aussi refaisait parler de lui tout récemment, on sait que d'autres jeux Marvel sont en préparation du côté de chez Sony. L'un des titres attendus par les fans de jeux de combat s'appelle justement Marvel Tokon Fighting Souls, et nous vient tout droit du studio Arc System Works. Une poignée de chanceux avait d'ailleurs pu mettre la main dessus en décembre dernier lors d'une phase de bêta fermée. La nouvelle page Steam du jeu donne quelques informations supplémentaires.

Si vous ouvrez la page Steam maintenant, il n'y a sans doute rien d'anormal à repérer. Marvel Tokon Fighting Souls est toujours ce jeu de baston développé par Arc System Works, avec des combats en 4v4 en Tag Team et des super-héros des licences Marvel. Toutefois, il y a quelques heures, la description du jeu indiquait d'autres informations :

Il sera possible de choisir parmi 20 super-héros différents au lancement du jeu . Captain America, Docteur Fatalis, Iron Man ou encore Spiderman seront par exemple de la partie.

. Captain America, Docteur Fatalis, Iron Man ou encore Spiderman seront par exemple de la partie. Les salons en ligne pourront accueillir jusqu'à 64 joueurs dans le lobby .

. On pourra passer d'une arène à l'autre directement durant les combats.

directement durant les combats. L'équipe mentionne un "Episode Mode" centré sur le lore des équipes de héros.

La Steam de Marvel Tokon Fighting Souls a rapidement été modifiée. Mais il était déjà trop tard : des forumeurs sur ResetEra et les réseaux sociaux avaient déjà listé toutes ces nouvelles informations. On en apprendra sûrement davantage lors du State of Play de Sony, prévu pour ce jeudi 12 février à 23 heures. Marvel Tokon Fighting Souls est quant à lui toujours prévu pour cette année sur PS5 et PC, à une date encore non dévoilée.