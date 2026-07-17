À quelques semaines de sa sortie, la prochaine grosse exclu console PS5 qu'est Marvel Tokon s'offre bientôt une beta ouverte, voici comment y participer.

Annoncé pour le 6 août 2026 en exclusivité console PS5 ainsi que sur PC, le prochain titre des maîtres des jeux de combat Arc System Works, baptisé Marvel Tokon Fighting Souls, va avant cela s'offrir une beta ouverte avant la fin du mois de juillet 2026. Si vous souhaitez essayer ce nouveau jeu de combat en tag team gratuitement avant sa sortie, voici tout ce qu'il faut savoir à propos de ladite beta.

Une beta ouverte annoncée pour Marvel Tokon Fighting Souls sur PC et PS5 fin juillet 2026

Après des licences cultes comme Guilty Gear ou l'excellent Dragon Ball FighterZ, Arc System Works va appliquer son immense savoir-faire dans le domaine des jeux de combat sur Marvel Tokon Fighting Souls, une exclusivité console PS5, mais qui sortira également sur PC. Histoire de motiver le plus de monde possible à plonger dans son prochain projet, le talentueux studio a annoncé une beta ouverte sur ses deux plateformes, qui aura cours du 24 juillet à 9 heures chez nous jusqu'au 26 juillet 2026.

Pour participer à la beta ouverte de Marvel Tokon Fighting Souls, la marche à suivre est assez simple :

Rendez-vous sur la plateforme de votre choix entre PS5, Steam et l'Epic Games Store ;

; Rendez-vous sur la page du jeu ;

; Téléchargez la beta ouverte via le bouton dédié ;

; Profitez du dernier jeu de combat en tag team d'Arc System Works avant sa sortie le 6 août 2026 sur PC et PS5.

L'une des beta ouvertes de jeu de combat les plus riches en contenu de ces dernières années

Pour la beta ouverte de Marvel Tokon Fighting Souls, Arc System Works n'a définitivement pas fait les choses à moitié. Les joueurs auront en effet accès à six stages en mode Versus, Entraînement et dans des combats classés et non classés en ligne.

La beta ouverte de Marvel Tokon Fighting Souls offrira en plus un aperçu du mode Episode, ou « Histoire » pour les intimes, qui promet 10 heures de contenu dans la version finale du jeu. Cet aperçu se concentrera sur les trois premiers chapitres de l'équipe Amazing Guardians.

En parlant d'équipes, la beta ouverte de Marvel Tokon Fighting Souls permettra d'essayer pas moins de 15 personnages répartis comme suit :

Amazing Guardians : Spider-Man Ms. Marvel Star-Lord Peni Parker

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Fighting Avengers : Captain America Iron Man Black Panther

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Knights of Doom : Doctor Doom Magneto

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Samurai Outriders : Ghost Rider Blade

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Unbreakable X-Men : Storm Magik Wolverine Danger

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Source : PlayStation.Blog