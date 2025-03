Marvel change de ton. Avec son tout nouveau teaser de Thunderbolts, le studio prend tout le monde à contre-pied. Fini les explosions à tout-va et les super-héros sur fond de musique épique. Cette fois, place à une ambiance plus calme, plus stylisée… presque auteuriste.

Marvel sous un regard différent

Et ce n’est pas un hasard. Le teaser Marvel adopte clairement les codes visuels du studio A24, connu pour ses films indépendants comme Midsommar, Hereditary ou encore The Green Knight. Dès les premières secondes, le ton est donné. Une musique électro, des plans posés, et des cartons de présentation façon cinéma d’auteur. Marvel casse ses propres codes pour proposer une bande-annonce étonnamment sobre et élégante.

Au lieu de mettre en avant l’action, le teaser valorise les talents artistiques du film Marvel. On y découvre non seulement les acteurs principaux, mais aussi les créateurs issus de l’univers A24. Côté distribution, on retrouve Florence Pugh, Sebastian Stan et Julia Louis-Dreyfus. Mais cette fois, chaque acteur est présenté avec ses rôles dans des films A24 : Midsommar pour Pugh, A Different Man pour Stan, You Hurt My Feelings pour Louis-Dreyfus.

Même le logo Marvel a été revisité pour ressembler à une production indépendante. Un clin d’œil assumé, qui montre bien la volonté de proposer un film à part dans l’univers MCU. Derrière ce teaser, il y a une vraie intention de casser les codes. Le réalisateur Jake Schreier l’avait déjà évoqué :

Même Florence Pugh l’a décrit comme un projet à part :

« C’est un film d’assassins badass, très indie, avec une vibe A24… mais avec des super-héros. »

Un mélange étonnant, mais qui intrigue déjà beaucoup les fans.

Une équipe créative venue du cinéma indépendant

Ce n’est pas qu’un effet de style. Le film Marvel s’entoure de noms reconnus du cinéma d’auteur : le monteur de Minari, les auteurs de Beef, le chef opérateur de The Green Knight, la cheffe déco de Hereditary, ou encore les compositeurs de Everything Everywhere All At Once (Son Lux). Autant dire que le soin visuel et sonore du film sera au rendez-vous.

Avec ce teaser, Marvel envoie un message clair : le studio veut se renouveler. Après une phase 4 en demi-teinte, il semble miser sur des projets plus singuliers, avec une vraie identité artistique.

Source : Marvel