Le jeu vidéo est en pleine mutation depuis plusieurs années. Plus ça va, plus les frontières entre les différentes marques et plateformes s'estompent et ce sont les joueurs qui en sont les grands gagnants. Xbox a fait toute sa stratégie là-dessus désormais, et multiplie les portages là où Sony est un peu plus frileux, quant à lui. Les joueurs ne désespèrent pas pour autant et certains ont demandé si un portage de Marvel's Spider-Man 2 était envisageable à un moment ou à un autre.

Le studio répond cash sur le portage de Marvel's Spider-Man 2

Si Sony a commencé à lancer ses jeux sur PC depuis quelque temps, comme Marvel's Spider-Man, God of War, Ratchet & Clank ou encore Ghost of Tsushima en sont de bons exemples, sur Xbox pour le moment, c'est encore timide. L'entreprise n'ose pas et ne semble pas prête à franchir le pas, en tout cas avec ses grosses licences. Lorsque des fans ont demandé à Insomniac si l'on pouvait espérer un portage de Marvel's Spider-Man 2 sur Xbox (la question a depuis été supprimée), le studio a répondu sans détour que ce serait « peu probable ». Une façon polie de dire que ce n'est clairement pas au programme.

Pourtant, Xbox n'hésite pas à se mouiller de son côté avec Forza Horizon 5 ou plus récemment God of War et bientôt Halo. Mais pour PlayStation, c'est un peu plus difficile pour des licences telles que Marvel's Spider-Man 2. Notons qu'il y aura tout de même un pas prochainement avec Marathon qui sera disponible sur Xbox Series. Le FPS est développé par Bungie et le studio est en passe de rejoindre lui aussi la grande famille des PlayStation Studios comme l'avait annoncé la directrice financière du groupe cet été. Reste à voir maintenant si ce genre de sortie se reproduira à l'avenir ou si ce n'est qu'un cas isolé. En tout cas, si vous voulez jouer à Marvel's Spider-Man 2, pour le moment ce sera sur PS5 ou PC.

source: Insomniac Games via x.com