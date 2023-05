Marvel's Spider-Man 2 est sans aucun doute le le jeu PS5 le plus attendu de l’année. Le manque de communication depuis son annonce il y a presque deux ans ne faisait que grimper l’impatience des joueurs. A chaque gros événement, l’espoir revivait mais Insomniac Games avait été très clair : ils montreront la suite des aventures de Peter et Miles quand ils seraient prêts. L’annonce d’un PlayStation Showcase plaçait donc en lui toutes les attentes d’une communauté et ça n’a pas loupé.

Marvel's Spider-Man 2 s'annonce démentiel

EN-FIN ! Après presque deux ans, Insomniac Games sort de son silence. Une seule bande-annonce, la confirmation de Venom en antagoniste et puis s’en va. Depuis, pas une image, pas une seule information officielle si ce n’est que ce sera bien un jeu solo. Le studio avait juste tenu à rassurer les joueurs sur la date de sortie et c'était tout. Il y a quelques semaines, Sony avait tenu à offrir une petite friandise en attendant cette prise de parole avec un comics gratuit faisant le lien entre Marvel's Spider-Man 2 et le spin-off de Miles Morales. Mais cette fois c’est la bonne. Après le carton monumental du premier épisode et avec l’attente démesurée de la communauté, le studio n’avait pas le droit à l’erreur.

Non seulement le jeu nous dévoile plusieurs nouveaux grands méchants du Spider-Verse, comme Kraven ou encore ce qui semble être le Lézard, mais en prime une énorme surprise attend les fans au début de la séquence de gameplay : Venom est jouable ! en revanche pour la date de sortie, il faudra repasser. Le jeu est toujours attendu pour la fin de l'année, mais c'est tout.

Un jeu bien plus sombre que le premier

Mis à part ça, oui, comme dans les comics (ou les films de Sam Raimi), le symbiote alien semble avoir pris possession du costume de Peter Parker. À l'écran, c'est de la folie pure et dure. Le tisseur virevolte dans les airs en combattant, mais fait également preuve de bien plus d'agressivité qu'auparavant, en plus de pouvoir utiliser des compétences totalement inédites. Symbiote oblige. En revanche, il semblerait que ce cher Parker commence doucement à perdre les pédales.

Bien évidemment, Parker ne sera pas le seul tisseur dans le jeu, puisque Miles Morales sera lui aussi de la partie. Ce dernier aura lui aussi le droit à quelques améliorations notables de sa tenue, comme la capacité de planer et de profiter de couloirs spécifiques pour se déplacer rapidement en planant. Pour le reste, le jeu semble une nouvelle fois faire la part belle à l'action, aux combats extrêmement fluides, le tout en se reposant sur une mise en scène de très haute volée. Oui, Marvel's Spider-Man 2 s'annonce grandiose.