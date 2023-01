God of War Ragnarok est incontestablement l’un des meilleurs jeux de l’année 2022. Non seulement le titre a reçu plusieurs récompenses aux Game Awards, et de la part de PlayStation, mais en prime, il a littéralement explosé les ventes sur PS5. Mais derrière ce jeu se trouve surtout d’innombrables talent, bien que l’on ait tendance à ne parler que de certains d’entre-eux. Des artistes talentueux qui font de l'œil à la concurrence, et cette dernière n’hésite pas à débaucher.

Un talent de God of War Ragnarok sur un jeu Marvel

Après le jeu Wonder Woman, qui a récupéré une Lead Designer UX de talent, c’est au tour d’un autre jeu de super-héros de recruter un membre de Santa Monica. Il s’agit cette fois d’Elizabeth Wright, Senior Level Designer qui viendra donner un coup de main à Amy Henning (Uncharted) sur son prochain jeu Marvel. Un titre qui mettra en scène Black Panther, Azzuri le grand père de T'Challa, et Captain America, qui sera bien Steve Rogers, durant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'heure en revanche, le jeu n'a ni nom officiel, ni date de sortie.

Ce nouveau jeu Marvel est développé par Skydance New Media, chapeauté par Amy Henning, et est attendu dans les prochaines années sur consoles et PC et il semblerait bien qu’il vise à s'inspirer d’un des meilleurs jeux d’action narratifs de ces dernières années. L'avenir nous dira s'il réussira son pari ou pas.

Elizabeth Wright de son côté, a avoué être particulièrement heureuse de rejoindre l’équipe dans ce tout nouveau projet.