Si vous jouez à Marvel Rivals, c’est le moment de lancer Twitch en arrière-plan. Une nouvelle campagne de Twitch Drops est disponible pour la saison 5.5. Nickel pour les fêtes.

C'est maintenant le cas sur la majorité des jeux multijoueur (et même de gros jeux solo), les studio proposent désormais fréquemment du contenu gratuit pour fidéliser les communautés. Dans ce contexte, un mastodonte comme Marvel Rivals n'y échappe pas. Et utilise le fameux système de Twitch Drops.

Marvel Rivals joue le Père Noël

La campagne Twitch Drops de Marvel Rivals est disponible depuis le vendredi 12 décembre à 13h00 jusqu’au vendredi 9 janvier à 9h59 heure française. Une durée confortable, qui laisse largement le temps de participer, même sans regarder des streams pendant des heures d’affilée. Comme toujours, tous les drops sont liés au temps de visionnage et peuvent être débloqués progressivement, sans obligation de tout faire en une seule session.

Cette campagne met Iron Fist à l’honneur avec quatre récompenses cosmétiques distinctes. Elles se débloquent par paliers, en fonction du temps passé à regarder un stream participant. En gros, après 30 minutes de visionnage, vous débloquez le Iron Fist Spray. Au bout de 1 heure, vous récupérez le Iron Fist Nameplate. En atteignant 2 heures, vous obtenez l’Iron Fist Emote. Enfin, après 4 heures de visionnage, la récompense finale est le Iron Fist Costume, l’objet le plus convoité de cette campagne. Les paliers permettent de repartir avec des bonus même si vous ne regardez qu’un stream de courte durée.

Comment obtenir ces contenus gratuits ?

Pour participer à cette campagne Marvel Rivals, il suffit de suivre quelques étapes simples.

Rendez-vous sur une chaîne Twitch participante qui diffuse Marvel Rivals en direct.

Connectez-vous à votre compte Twitch et assurez-vous qu’il est bien lié à votre compte Marvel Rivals.

Regardez le stream pendant 30 minutes pour débloquer le Iron Fist Spray.

Continuez jusqu’à 1 heure pour obtenir le Iron Fist Nameplate.

Atteignez 2 heures de visionnage pour récupérer le Iron Fist Emote.

Poursuivez jusqu’à 4 heures pour débloquer le Iron Fist Costume.

Pensez à récupérer chaque récompense depuis l’inventaire Twitch avant de continuer la progression.

Pas mal non ? La progression ne fonctionne que sur un seul stream à la fois, inutile donc d’ouvrir plusieurs chaînes en parallèle. Toutes les récompenses doivent être récupérées manuellement depuis Twitch pour être ajoutées en jeu. La connexion entre les comptes Twitch et Marvel Rivals est obligatoire, sans quoi aucun objet ne sera attribué. Il vaut mieux savoir tout ça.

Source : Twitch