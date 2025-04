Depuis quelques semaines, les joueurs Stratèges (Supports) de Marvel Rivals entretiennent une forme de grève. La faute notamment à des difficultés à se défendre face à leurs assaillants, et aussi certains avis très négatifs et mal perçus à leur égard par des créateurs de contenu influents du jeu. En réponse à cette pénurie de joueurs désireux de supporter leurs coéquipiers, NetEase se fend donc d'une mise à jour d'équilibrage pour offrir à certains Stratèges plus de liberté de manœuvre et pour affaiblir certains héros menaçants à leur encontre.

Mise à jour stratégique d'équilibrage pour Marvel Rivals

Depuis sa sortie en décembre 2024, Marvel Rivals semble globalement satisfaire les amateurs du genre hero shooter déçus par Overwatch 2, qui tente de relever la tête avec son mode Stadium tout récemment sorti. Tout n'est cependant pas rose pour les héros du MCU, qui souffre depuis plusieurs semaines d'une littérale « grève » des Stratèges, un rôle pourtant crucial pour garantir le succès d'une partie grâce à leurs soins et capacités de support.

Pour redonner envie aux joueurs de choisir ce rôle dans Marvel Rivals, NetEase a donc déployé aujourd'hui la mise à jour d'équilibrage 20250430. Celle-ci vient notamment renforcer les Stratèges Adam Warlock, Cloak & Dagger, Luna Snow et Mantis et réduire l'agressivité des héros pouvant les mettre le plus en danger, comme suit :

Adam Warlock

Ajout d'un nouvel effet à la Magie Quantique : lorsqu'un coup critique touche un ennemi, le temps de recharge de Flux de Vie de l'Avatar est réduit de 1 s.

Cloak & Dagger

En Cloak, les dégâts de la Cape de Force Obscure passent de 75/s à 80/s ; en Dagger, les dégâts de la Dague de Force Lumineuse à l'impact passent de 15 à 18.

Luna Snow

Ajustement de la réduction des dégâts de Glace Claire et Noire de 60% à 40 m à 75%.

Mantis

Augmentation des dégâts de l'explosion d'énergie vitale de 50 à 55.

En contrepartie, les héros de type « Dive » de Marvel Rivals que sont Captain America ou Spider-Man reçoivent de petits nerfs. Respectivement, 50 points de vie en moins et une portée réduire pour l'Incroyable Combo du Tisseur. Ces changements sont disponibles dès maintenant, et vous pouvez les consulter plus en détail via les notes de patch complètes, consultables sur le site officiel de Marvel Rivals, cité en source ci-dessous.

Source : Marvel Rivals