Marvel Rivals est toujours un énorme succès, preuve que l’univers Marvel a encore le vent en poupe. Finalement, il suffit de proposer un jeu de qualité pour que le public soit au rendez-vous. La bonne nouvelle, c’est que le titre s’offre régulièrement du contenu supplémentaire.

Marvel Rivals propose encore du contenu

La saison 1 de Marvel Rivals, Eternal Night Falls, continue d’évoluer. Dès le 21 février 2025, deux nouveaux héros rejoignent le combat : La Torche Humaine et La Chose. Avec eux, une mise à jour qui promet de secouer le jeu avec des ajustements d’équilibrage majeurs et une réinitialisation du classement compétitif.

Après l’arrivée de Mr. Fantastic et de l’Invisible Woman, c’est au tour des deux derniers membres des Quatre Fantastiques de faire leur apparition. La Chose, avec sa force brute, et La Torche Humaine, spécialiste des attaques enflammées, devraient ajouter de nouvelles stratégies au jeu. Avec ce renfort, la méta risque de changer. Chaque héros apporte un gameplay unique, et l’ajout de ces personnages pourrait bien redistribuer les rôles sur le champ de bataille.

Un équilibrage qui promet du changement

En plus de ces nouveaux personnages, Marvel Rivals va recevoir une mise à jour d’équilibrage importante. NetEase veut rendre le jeu plus compétitif en ajustant la puissance de certains héros. Les détails des changements ne sont pas encore tous connus, mais les développeurs annoncent des modifications qui devraient impacter les affrontements et forcer les joueurs à adapter leurs stratégies.

Pour marquer cette deuxième moitié de saison, le classement compétitif va être réinitialisé. Tous les joueurs perdront quatre divisions, en fonction de leur meilleur rang actuel. En récompense, ceux qui avaient atteint le rang Or ou plus recevront un costume exclusif. Les joueurs Grandmaster et au-delà obtiendront un Crest of Honor, une distinction spéciale. À partir de la saison 2, la réinitialisation sera encore plus sévère, avec une baisse de six divisions. Un moyen d’encourager les joueurs à prouver leur niveau à chaque saison. Comme toujours, cette nouvelle phase de la saison s’accompagne de nouveaux skins et récompenses. En plus des distinctions pour les meilleurs joueurs, de nouvelles tenues et Crests of Honor seront disponibles.

Source : NetEase Games