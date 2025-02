Lancé en décembre dernier, Marvel Rivals est immédiatement devenu un énorme carton qui n'a pas à rougir à la sortie de son concurrent direct Overwatch en 2016. En deux semaines, le titre du géant chinois NetEase dépassait en effet les 20 millions de joueurs, avec un pic d'utilisateurs Steam connectés simultanément supérieur à 600 000. Pourtant, voilà qu'une partie de ses développeurs a fait l'objet dans la soirée d'une décision choc aussi expéditive qu'incompréhensible.

Marvel Rivals Doomsday en un claquement de doigt

Avec un Marvel Rivals très en vogue, NetEase et Marvel Studios ont littéralement de l'or entre les mains. Fort de la puissance d'une des franchises de super-héros les plus populaires au monde, avec une bonne adaptation de leurs pouvoirs uniques au format hero-shooter, le titre ne semble pas près de s'essouffler de sitôt. Surtout si l'on compte une roadmap extrêmement ambitieuse dans les mois (années ?) à venir. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il compte d'ailleurs chaque jour un pic d'environ 300 000 joueurs sur Steam.

Malgré un succès qui fait pâlir d'envie bien d'autres géants de l'industrie cherchant à sortir leur propre jeu-service aux œufs d'or (coucou Concord et Suicide Squad Justice League), NetEase s'est ainsi fendu dans la soirée d'une mesure choc, tel Thanos claquant des doigts : le licenciement dans son intégralité de la branche américaine du développement de Marvel Rivals, basée à Seattle. La nouvelle nous est d'abord provenue de plusieurs désormais ex-employés du géant chinois, via leurs comptes LinkedIn respectifs. Parmi eux, Thaddeus Sasser, directeur du jeu. « C'est une industrie tellement bizarre. Mon équipe de folie vient juste de sortir une franchise au succès incroyable avec Marvel Rivals pour NetEase... tout ça pour se faire licencier ! ».

Jack Burrows, level designer au sein de l'équipe américaine, a également partagé la terrible et incompréhensible nouvelle. « Bon, ben je me suis fait virer de mon poste sur Marvel Rivals chez NetEase. C'était un énorme plaisir de travailler avec mes collègues américains qui me rejoignent dans cet abattage en règle. J'imagine qu'on ne pouvait pas éviter la grosse botte qui nous a mis dehors, peu importe l'énorme succès du fruit de notre travail ». En réponse face à l'incompréhension des développeurs et des joueurs, NetEase a simplement déclaré vouloir « ajuster la structure de développement pour des raisons organisationnelles et pour optimiser l'efficacité du jeu ».

Sources : LinkedIn ; Stephen Totilo sur X.com